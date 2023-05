To mi deli, miško mali

Nezaslišano! Tako se je z maturantkami in maturanti moral, hočeš nočeš, šaliti župan Zoran Janković. Ni bil bogve kako smešen. Mi pa smo ostali razočarani, saj smo vendarle pričakovali, da se bo na odru pojavila predsednica in v mikrofon veselo zakričala: »To mi deli, miško mali!« No, pa drugič, nekaj priložnosti za popravni izpit bo še.