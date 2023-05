Koliko po novem zaslužijo premier, predsednica republike, predsednica državnega zbora, poslanci, ministri ...

Aprilske plače v javnem sektorju, izplačane sredi maja, so višje za en plačni razred. Višji zneski so sedli tudi na račune predsednice republike ter funkcionarjev izvršilne, zakonodajne in sodne veje oblasti, drugih državnih organov in lokalnih skupnosti.