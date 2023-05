Zelo razumljivo je, da ob tako pretresljivih in tragičnih dogodkih obnemimo. Sama sem. Ob navalu čustev pa se je kmalu pričelo tudi razmišljanje. Nikakor to ni čas, ko bi smeli ob tem obmolkniti, zato sem se odločila za ta zapis.

Sprva se poraja vprašanje - zakaj? Želimo najti razlago, smisel. Da pride do tako zelo skrajnega dejanja, se mora sešteti zelo veliko dejavnikov in okoliščin. Kaj konkretno je to bilo v življenju določenega najstnika, bi bilo preveliko ugibanje in poenostavljanje, in tega ne bom naredila. Ne vem. Ne morem vedeti. Razmišljam pa o vsem, kar lahko pripelje najstnika v tako skrajno situacijo in do takšnega dejanja. In vse to so področja, kjer lahko in moramo ukrepati.

Naslednje je na vrsti vprašanje, ali bi lahko to preprečili? Čemur sledi vprašanje, kaj lahko naredimo, da bi preprečili podobne dogodke v prihodnje? Ne smemo biti tiho in se zapreti v svoje sredine. Tako posamezniki kot družba se moramo resno zamisliti, spregovoriti, prevzeti odgovornost in poiskati rešitve ter ustrezno ukrepati.

Pomembno je, kako in kaj govorimo ob tem dogodku. Nedopustno je kakršnokoli izrabljanje te situacije, ki sama po sebi v ljudeh vzbuja močna čustva strahu in jeze, za kakšne osebne ali politične namene, s katerimi bi ta čustva še okrepili ali celo netili sovraštvo. Za to ne bi smelo biti prostora in čas je, da najprej odrasli prenehamo s podpihovanjem, sovražnim govorom, deljenjem in izločanjem. To nikoli ni rešitev, to je del problema, ki podpihuje jezo in sovraštvo ter daje občutek, da so takšne agresivne in neustrezne poti prave rešitve za izhod iz težke situacije, v kateri smo se znašli. Kaj takšnega je lahko nevarno in tega nas uči zgodovina.

Pomembno je tudi, kako poročajo mediji. Med mladimi, ki v tem morda napačno prepoznajo način, ki bi ga sami ponovili, moramo zajeziti posnemanje. Vzornike smo vedno imeli in seveda jih imajo mladi tudi danes. Brez vzornikov, brez tistih, s katerimi se identificiramo, ni odraščanja. Običajno so v zgodnjem obdobju to odrasli v starševski vlogi. Na poti zorenja in odraščanja pa do njih postanemo tudi kritični in iščemo ter vidimo bolj razlike kot podobnosti z njimi, saj je to proces, preko katerega se oblikujemo v samostojne osebnosti s staršem podobnimi lastnostmi in prepričanji, seveda pa tudi z drugačnimi. Na poti v odraslost tako starše kot tiste, s katerimi se identificiramo, zamenja nekdo v vrstniški skupini. Vzornik nam je lahko blizu in ga dobro poznamo, čeprav je v najstništvu to pogosteje nekdo, ki je bolj izpostavljen. Nekdo, za katerega vemo, da ga občudujejo vrstniki in ker si tudi sami želimo sprejetosti ter priznanja z njihove strani, se z njim poistovetimo in mu želimo biti čimbolj podobni. V nekem obdobju bomo tako povsem nekritično prevzemali podobo in vedenje ter mišljenje takega vzornika. Želeli se bomo približati tisti podobi, ki smo si jo ustvarili na osnovi tega, kar vidimo in slišimo.

Drugačni vzorniki

Ko govorimo o bolj izpostavljenih posameznikih, so to podobe, ki so običajno premišljeno predstavljene in so samo del resnice ali pa niti to ne. A ustvarjen je vtis, da tega posameznika ali posameznico poznamo, da vemo kaj razmišlja, kako živi, kako se vede. Najhitreje posnemamo tako, da se enako oblečemo, si uredimo frizuro, podobno govorimo, poslušamo isto glasbo in se podobno vedemo. Tako je bilo vedno. V naših časih so se podobe vzornikov oblikovale prek objav v časopisih, revijah in televizijskih oddajah. Zdaj je malo drugače. Malo bližje jim pridejo, ker jih lahko »prikličejo« na ekran v svoji roki v čisto vsakem trenutku. Ko poiščejo nekaj, kar so objavili o njih ali, še bolje, kar so sami objavili. Tako lahko mladi v vsakem trenutku poslušajo in gledajo nekoga, ki jim razlaga svoj pogled na svet in dogodke. Jim posreduje svoje rešitve in vrednote. Občutek imajo, da ga res dobro poznajo. Ob tem je njegov ali njen pogled iz ekrana uprt točno v njih in lahko celo dobijo občutek, da govori prav njim. To je močna izkušnja, še toliko bolj za otroke in najstnike, ki iščejo nekoga, ki jih nagovori. Nekoga, ki jih razume. Nekoga, ki jim je podoben in tudi nekoga, ki doživlja podobno kot oni ter nekoga, ki ima rešitve.

Vendar te podobe ne poslušajo. Ne zanima jih, kdo smo, kaj mislimo in čutimo. Zato se lahko otroci in mladi hkrati počutijo še bolj spregledani in osamljeni.

Ne moremo in ne smemo jim vzeti vzornikov, le pomagajmo jim videti in najti ter izbrati druge, drugačne. Vzornike z drugimi vrednotami, kot je morda nasilništvo. Vzpodbudimo jih v razvoju kritičnega mišljenja, da bodo ustrezneje prepoznali in izbrali vzornike. Zato je ena od zelo pomembnih poti k rešitvi to, da se usedemo z mladimi, se pogledamo iz oči v oči, si prisluhnemo in se pogovarjamo. O vsem. Ob tem ne sodimo, žugamo, očitamo. Povemo svoje mnenje, svoj pogled in kaj nam je pomembno ter se zanimamo za njihove misli in doživljanja. In to ne enkrat, ampak vsak dan. Res vsak dan.

Dolgo že bivamo v družbah, ki so večje od obvladljive sredine ljudi, kjer vse poznamo. Zato je razumljivo, da v svojih predstavah za lažje razumevanje družbe »tvorimo« skupine, kot so najstniki, odrasli, moški, ženske. Skupine, ki jih oblikujemo po nekaterih skupnih značilnosti. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da so v vsaki od teh skupin posamezniki, ki se med seboj zelo razlikujejo.

V poenostavljanju namreč pogosto slišimo besede, ki naj bi na primer opisovale vse mlade: »Oni so tako drugačni. Mi smo bili čisto drugačni.« Ali celo: »Tako zelo slabi so. Sploh nič ne naredijo prav.« Ali še celo: »Ne razumemo jih. Mi nič ne moremo«. Kaj s tem sporočamo? Da so vsi enaki. Da ne vidimo rešitve in se zanjo nismo pripravljeni zavzeti. Kako naj jo potem najdejo otroci in najstniki? Zakaj bi se obrnili na nas v stiski in ko iščejo rešitve za dramatične situacije?

Predvsem pa moramo za začetek prevzeti odgovornost, da so se prav ti otroci rodili in da odraščajo v svetu in odnosih, ki jih vsi mi soustvarjamo že kar nekaj časa in smo jih tudi že dolgo pred njihovim rojstvom. Naša odgovornost je, da se jim približamo, da najdemo poti, da jih bomo razumeli in da jih zaščitimo, da jim pomagamo prepoznati in izraziti čustva, da ustvarimo zaupen odnos ter da skupaj najdemo možne poti.

Kar si želim, je, da bomo vsi skupaj kot družba našli to tudi sedaj. Pot za reševanje, pot za spremembe. Sedaj, ko je pozno, ne pa prepozno.

Slišati eden drugega

In kje začeti? Kje so rešitve? Začeti moramo pri sebi in bližnjih, nato pa iti vedno širše. Najbolje je začeti na koncu in začetku hkrati. S koncem mislim nasilno dejanje ali pred tem nasilniško vedenje. Moramo ukrepati, morajo biti posledice. Naša naloga je, da jasno sporočamo, kaj je sprejemljivo in kaj ni. Zelo konkretno. Ko je potrebno, moramo jasno in odločno postaviti meje, povedati, kaj je nesprejemljivo, kaj je nedopustno in ukrepati, ko prestopijo to mejo. Posledice v smislu ustrezne kazni morajo biti, tako kot tudi, da prevzamejo odgovornost za svoja dejanja in odločitve. Hkrati pa naj to spremlja tudi možna pot za spremembo v prihodnje. S tem otrokom in najstnikom pomagamo, jih zaščitimo, podpremo in usmerjamo.

Pri tem so zelo pomembne šole, kjer drug z drugim preživijo veliko časa. Šole morajo ostati ali spet postati varno mesto in učitelji morajo imeti vzgojno vlogo ter ustrezno avtoriteto. Če ob žaljenju in verbalnem nasilju odrasli pogledamo stran, s tem pritrdimo otrokom, ki to razumejo kot sprejemljivi načina pogovora in razreševanja konfliktov ali celo kot del čisto običajnega pogovora in hecanja, ko rečejo »tako se mi pač pogovarjamo, vi to ne razumete.« Tako jih utrjujemo v vlogah, v katerih se znajdejo kot nasilneži, žrtve ali opazovalci in ne opolnomočimo tistih, ki bi zaščitili druge in bi ukrepali, ker sami ne ukrepamo. Na ta način se poglablja tudi prepad med generacijama in sporočamo jim, da nam ni mar ali celo da jih ne razumemo ter da so slabi, mladi pa nam sporočajo, da so drugačni, da jih ne razumemo in naj jih pustimo pri miru. Ob tem smo včasih ogorčeni, pa čeprav smo jim ravno pred tem to morda sami rekli. Preslišimo pa, da nas hkrati s tem, ko nam govorijo, da jih ne razumemo, kličejo k temu, da bi se jih bolj potrudili slišati in razumeti. Tako utrjujemo prepad. Potrebujemo pa most, prek katerega se bomo lahko zbližali.

Najtežje je, ko mi najstniki v pogovoru o tem, kaj se dogaja v njihovi vrstniški skupini in kako to doživljajo ter zakaj o tem ne povedo odraslim, rečejo »bojim se, ker če povem, potem se bodo spravili vsi name, ker sem jih izdal/a. Potem bodo z mano počeli tako, kot z njim/njo. Tako je bilo že večkrat. Ne povem učiteljem zato, ker se nič ne zgodi. Sem poskusil/a. Nič ne naredijo, ne poslušajo in itak se nič ne spremeni.« Mora se spremeniti. Moramo to spremeniti.

Vzgojna moč učiteljev in šol je lahko velika. In velikokrat je, še posebej tistih učiteljev in učiteljic, ki so radi z otroki in najstniki, ki jih želijo spoznati in jim pomagajo razrešiti nesporazume ali konflikte, se jim lahko zaupajo, jih poslušajo, jih zaščitijo in ustrezno ukrepajo ter jim pomagajo razvijati veščine izražanja čustev, empatije, povezovanja in sodelovanja.

Odgovornost odraslih

Naj bo ta pretresljivi čas vzpodbuda, da najprej odrasli prenehamo s podpihovanjem, sovražnim govorom, deljenjem in izločanjem. Začnimo se zares pogovarjati, zares slišati eden drugega. Nehajmo kazati s prstom stran od sebe, na druge – na medije, na zahodno družbo, na splet, na vzornike, na starše, na učitelje. Težave so hkrati povsod in nikjer izključno. Radi bi poenostavili in seveda našli razlog izven sebe. Pa se zavedamo, da si s tem vzamemo tudi možnost rešitve? Skratka, to, da pogledamo pri sebi in sprejmemo svoj del odgovornosti, nam da v resnici moč, da ukrepamo. Moč za spremembe.

Rešitve niso enostavne in ne bomo jih dosegli čez noč. Nujno pa je, da se najprej usedemo sami s seboj, s svojimi bližnjimi in nato še v svojih delovnih sredinah ter širši skupnosti. Da se na šolah usedemo skupaj starši in učitelji, nato še učitelji in mladi in doma starši in otroci ter iščemo skupne rešitve, kako bo vsak od nas lahko prispeval k spremembam na bolje.

To je tisto, kar sem mislila z začetkom – slišati eden drugega, se empatično povezati drug z drugim, se poskušati razumeti, sodelovati, si zaupati, si pomagati, se potolažiti in podpreti, zaščititi, razrešiti in poiskati kompromis. Že če bomo to zares naredili, bo to izkušnja in model, na katerega se bodo lahko oprli tudi otroci in najstniki, ko bodo v stiski. Nekoga bodo poiskali, mu zaupali in skupaj bo moč najti ustrezne rešitve za dramatične okoliščine.

Urša P. Mrevlje Lozar je otroška in mladostniška psihiatrinja, psihoterapevtka

