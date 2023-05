Kdo zasluži naslov udarnika

Medobratno tekmovanje rudnika Zagorje je pokazalo lepe uspehe pri izvrševanju mesečnega plana. (…)

V kratkem bodo proglašeni udarniki. Kdo zasluži ime udarnika? Zavedni rudarji pravijo, da naj bo udarnik tisti, ki daje največ skupnosti in obenem dela na političnem in kulturnem polju. Mnogo je takih na teh številkah, ki ne delajo iz zavesti do skupnosti, ampak le za svojo korist. Ni jim mar petletni plan, delajo zato, ker so pohlepni po denarju. Po glavi jim roji samo zaslužek, drugega pa nič. Torej taki ljudje zaenkrat ne morejo biti udarniki, ker celokupni kolektiv zavednih rudarjev tega ne dopušča. Če vzamemo samo primer tovariša Čretnika iz številke 217, kako nastopa proti vsaki prostovoljni delovni akciji! Ko so rudarji zbirali prostovoljne prispevke za tovariša Izlakarja, ki mu je pogorela hiša, ni hotel dati niti dinarja, čeprav dobro zasluži, ampak je rekel: »Kdo bo pa meni hlače kupil, kadar bodo raztrgane?« Njemu enakih je še nekaj v obratu Podstrana. Zavedni rudarji kakor tudi sindikalna podružnica naj gledajo na to, da dobijo naslov udarnika samo tisti, ki ga res zaslužijo.

Zasavski udarnik, 12. marca 1948

Aprila so na tekmovanju rudarjev v Sloveniji dosegli prvo mesto trboveljski rudarji

Na tekmovalni seji Zveznega tajništva rudarske industrije za Slovenijo, ki se je vršila 14. t. m. v Trbovljah, je bilo na podlagi rezultatov in mesečnih poročil prisojeno za april prvo mesto v skupini A delovnemu kolektivu rudnika Trbovlje.

Rudnik Trbovlje je v mesecu aprilu presegel plan za 0,7 odstotka, zmanjšal proizvodne stroške za 2,4 odstotka, na razstrelivu pa je prihranil 40 odstotkov. Od vseh rudnikov ima rudnik Trbovlje najboljše uveden način dela po normah, saj dela 64,2 odstotka vsega zaposlenega osobja po tehnično postavljenih normah. Neopravičenih izostankov ima rudnik Trbovlje 0,1 odstotka in je proti mesecu marcu uspel, da je znižal neupravičene izostanke za 0,2 odstotka. (…)

Ljudska pravica, 20. maja 1948

Na festivalu državnega posestva na Kočevskem so bili razglašeni prvi udarniki med kmetijskimi delavci

Državno posestvo na Kočevskem je priredilo v nedeljo v Kočevju svoj festival. Lepa manifestacija rasti in krepitve kmetijskega socialističnega sektorja na Kočevskem je bila združena s kmetijsko razstavo, sprevodom, zborovanjem in razvitjem sindikalnega prapora. Svoj višek pa je dosegla v razglasitvi prvih udarnikov iz vrst kmetijskih delavcev, ki delajo na tem posestvu. Razen drugih gostov in zastopnikov se je prireditve udeležil tudi minister za kmetijstvo LRS inž. Jože Levstik. (…)

Posebno pa se je stopnjevala njihova pozornost, ko je direktor Kralj prešel k razglasitvi udarnikov, pohvaljenih in nagrajenih. Navdušeno ploskanje je spremljalo tovariše in tovarišice, ki jih je doletela čast, da so s svojim marljivim in požrtvovalnim delom dosegli med prvimi naslov udarnikov. S ponosom so ti preprosti ljudje sprejemali priznanje in segali veseli v roko tov. ministru, ki je vsakemu posebej čestital k doseženemu uspehu. Pa tudi nagrade same so jih razveselile. Vsak udarnik je razen udarniške izkaznice in pismenega priznanja svojega uspeha prejel tudi denarno nagrado in blago za obleko ter razno perilo. (…)

Slovenski poročevalec, 3. novembra 1948

Alija Sirotanović, najboljši rudar Jugoslavije

Ko je v ponedeljek kolektiv premogovnika v Brezi, nosilec prehodne zastave zvezne vlade, navzlic pomanjkanju delovne sile, predčasno izpolnil polletni plan, ki je letos za eno tretjino večji od lanskega, in s tem dosegel novo delovno zmago, so se vsi rudarji Breze zavedali, da je ta uspeh v znatni meri tudi zasluga Alije Sirotanovića, najboljšega rudarja Jugoslavije. Kjer koli je doslej delal v obratih rudnika Breza, je dosegel naglo izboljšanje delovnega učinka vsega kolektiva, ker je svoje tovariše vselej učil, kako se doseže največja storitev ne le s pridnostjo in vztrajnostjo, marveč tudi s pravilno organizacijo dela, s spretnim postavljanjem min in hitrim odvozom premoga. (…)

Tako je na plemenitem tekmovanju za izpolnitev in prekoračenje plana zrasel iz vaškega mladeniča najboljši rudar Jugoslavije, junak v borbi za uresničenje socializma – Alija Sirotanović.

Slovenski poročevalec, 1. julija 1949

