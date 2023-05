#intervju Janez Bončina - Benč glasbenik: Stevardese in rock'n'roll

Nemara bolj kot kateri koli drug slovenski glasbenik pojem klenega rockerstva pooseblja Janez Bončina - Benč. Kot letnik 1948 pripada prvi in obenem najstarejši generaciji Slovencev, ki je odrasla z Beatlesi in Stonesi ter pozneje z vsemi derivati, kakršni so bili funk, jazz rock, fusion. Njegov otroški, mladostniški in dosmrtni prijatelj je bil Tomaž Pengov, s katerim sta skupaj začela brenkati na kitaro po centrskih haustorjih, oba sta pela tudi pri Mladih levih, zasedbi malenkost starejših glasbenikov, ki je prva v naših krajih igrala soul in funk. Črno glasbo. Povod za pogovor je skorajšnji izid ponatisnjeni albumov skupine September, torej plošč Zadnja avantura iz leta 1976 in Domovino moja iz leta 1979; izšla bosta tudi dva cedeja, na katerih bo vse, kar je skupina September posnela. Vse, razen skladbe Prle je upecao ribu.