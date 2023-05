Treba je povedati vse. Ali nič.

Izberi znak. Tako se začne zgodba. Kot nit volne, ki jo povlečeš, da se razpara pulover, tako tudi neka podrobnost povleče spomin: podrobnost, ki je vse, pa tudi nič. Ko je v inbox prišla ta pesem o njiju, jo je napisal neki pesnik iz Srbije. Ti je nisi, ker je nisi mogel. Nisi spremljal te obletnice, a ko boš šel gor na grob, boš, kot da se skrivaš, pazil, da te kdo ne vidi. Vse to se zdi zelo sebično, a tako je v tebi. Za tebe onadva nista simbola sveta, za katerega se je (bilo) vredno boriti. Ti si izgubil tovariša, partnerja pri športni napovedi, in danes, ko vidiš vse te stavnice in vse možnosti stav, ko vsa ta mašinerija pravzaprav vodi svet športa in klubi in lige nosijo imena stavnic, se spominjaš njega in časa, ko so obstajali samo trije znaki. Ena, iks oziroma ničla in dvojka. Zmaga domačih, neodločeno in zmaga gostujočih.