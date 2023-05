Zdravljenje s spomeniki​

Ideja nekdanjega predsednika republike Milana Kučana o postavitvi spomenika osamosvojitve na Trgu republike v Ljubljani je v nekaj dneh prerasla okvire običajnih komemorativnih pobud. O njej je že razpravljala Vlada Republike Slovenije in jo uvrstila med projekte nacionalnega pomena. Del razprav je zaradi nesporazuma postalo tudi vprašanje o morebitnem umiku Spomenika revolucije. Ker pa gre za nadvse simptomatski nesporazum v okolju, ki je vse preveč navajeno idejne in razvojne izzive reševati z umikanjem, premeščanjem in postavljanjem spomenikov, mislim, da je prav in treba opozoriti na nekaj dejstev, še preden začnemo ponavljati stare napake.