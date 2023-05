Smrt Sloveniji!

Pa ravno se je vse tako lepo končalo. Vsi konflikti, spori, grožnje, depeše, obmejni incidenti in diplomatske vojne med Hrvaško in Slovenijo so bili pozabljeni ob vstopu Hrvaške v Evropsko unijo, na schengensko in evrsko območje: vojski sta se umaknili, odstranili so mejne zapornice, razmontirali policijske hišice, razpustili stroge carinike in na prehodih Pasjak, Bregana in Sveti Martin na Muri so ostale samo še ne prav velike in nevpadljive table z grbi in imeni dveh sosednih državic, kot da bi šlo za obcestni spomin na čas, ko so bili za te table Hrvati in Slovenci pripravljeni umreti do zadnjega.