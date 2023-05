Ugrabljeni in prestreljeni

Svet se danes zagotovo ne spomni več, kdo so bili Virgilio Gonzalez, Bernard Barker, James McCord, Eugenio Martínez in Frank Sturgis. Kaj svet, niti Američanom imena ne zvenijo znano, razen morda tistim, ki spremljajo nadaljevanko Vodovodarji iz Bele hiše. Pozabljeni so, nepomembni fragmenti zgodovine, pa je peterica omenjenih del enega najbolj znamenitih dogodkov, ki so spreminjali tok zgodovine. Bili so orodje v rokah Gordona Liddyja, predsednika odbora za ponovno izvolitev predsednika Nixona, ta pa orodje v rokah predsednika Nixona. Orodje, s katerim si je želel predsednik podaljšati mandat v Beli hiši. Cilj operacije, ki je sprožila afero Watergate, je bil pridobiti informacije o političnih nasprotnikih. Ker kdor ima v politiki informacije, ima moč, in kdor ima moč, ima oblast. No, peterice se danes, dobrih 50 let po ponesrečenem vlomu v pisarne demokratske stranke, ne spomni nihče. Vsi pa vedo, kdo je bil Nixon in koga vse je zlorabil, da bi si podaljšal bivanje v Beli hiši.