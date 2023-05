Hišo, v kateri biva, pa je ArchDaily, ena najbolj popularnih spletnih strani na svetu, ki se ukvarja z arhitekturo, razglasila za hišo leta 2023. Arhitekta Joana Magalhães in Fernando Maculan zanjo nista uporabila dragih materialov; 66 kvadratnih metrov velika enonadstropna hiša je zgrajena podobno, kot so zgrajene vse hiše v soseščini, stene so iz neometane opeke, le da sta jo zaradi boljše izolacije postavila počez namesto pokonci, terasa je pokrita z valovito pločevino, tla so iz cementne mešanice, ki so ji primešali nekaj rdeče barve. Natančno tako, kot je bilo v hiši njegove babice, pravi dos Anjos. »Zgradili smo nadvse preprosto, toda dobro premišljeno hišo,« pa poudarja Maculan, s katerim se je dos Anjos spoprijateljil pred leti, ko mu je arhitekt, ki sicer riše bogataške vile in galerije, brezplačno pomagal postaviti na noge kulturni center v faveli, leta 2017 pa sta skupaj s še drugimi arhitekti, študenti in umetniki ustanovila kolektiv Levante. »Naša strategija ni, da bi kulturo pripeljali v neko okolje, temveč to, da pogledamo, katera kultura v tem okolju že obstaja in kako bi lahko z ljudmi, ki jo ustvarjajo, sodelovali,« pravi Maculan, ki je prepričan, da bo nagrajena hiša spodbudila k posnemanju in razmisleku, da se lahko s poceni materiali in domiselnostjo tudi v faveli ustvari kakovosten življenjski prostor.