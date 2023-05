V zapor zaradi odkritega trebuha

Panusaja Sithidžiravatanakul je stara 24 let in trenutno skoraj vsak dan preživi v sodni dvorani sodišča v Bangkoku. Zaradi domnevnega žaljenja kralja in še kopice drugih obtožb ji grozi, da bo dobršen del svojega življenja preživela za rešetkami. Ta torek so ji sodili zato, ker se je decembra 2020 s še tremi mladimi usedla pred nakupovalno središče v Bangkoku, na njihovih majicah, ki so si jih zavezali pod prsmi, pa je bilo napisano: »Vsakdo sme kazati trebuh.« Njihov protest se je nanašal na obsodbo 17-letnika, ki je bil nekaj tednov prej obsojen po 112. členu zakona o žalitvi visočanstva, ker je bil na modni reviji oblečen tako, da je kazal trebuh, s čimer naj bi parodiral kralja Maho Vadžiralongkorna, imenovanega Rama X.