Ogledal si je območja v Selnici ob Muri, kjer zemeljski plazovi ogrožajo stanovanjske objekte. »Jasno je, da brez pomoči države ne moremo niti učinkovito intervenirati, če pride do ponovnega deževja, niti ne moremo sanirati. Država bo pomagala. Občina bo dala zahtevek na ustrezne institucije, na upravo za zaščito in reševanje in na podlagi tega bomo v roku tedna oziroma nekaj dni lahko popisali škodo, ki je povezana z intervencijo, in potem ukrepali, tudi finančno,« je dejal Golob v izjavi za medije v Sladkem Vrhu.

Povedal je, da je trenutno govor o intervenciji, saj omogoča nagle ukrepe in preprečuje povečevanje škode, šele zatem bo sledila sanacija. »Sredstva so zagotovljena v proračunski rezervi. Po tem, kar smo danes videli, bi morala biti stvar izvedljiva, brez nekih večjih zapletov,« je dejal.

Zaveda se, da občine same ne zmorejo takšnega bremena. »Popolnoma logično in normalno je, da občinski proračuni nikjer v Sloveniji nimajo dovolj sredstev za takšne nesreče in takrat je to dolžnost države. In država bo nemudoma priskočila na pomoč vsem občinam, ki bodo podale zahtevek. Glede tega ne bomo delali razlik,« je dodal.

V Šentilju zaenkrat ocenjujejo škodo na okoli tri milijone evrov. Premier je povedal, da bo škodo ocenila stroka. »Na politiki je, da zagotovi sredstva, in mi jih bomo zagotovili v predlaganem obsegu,« je dejal.

Zahvalil se je pripadnikom civilne zaščite, gasilcem in vsem ostalim, ki so doslej pomagali pri odpravljanju posledic ujme. »Naredili ste ogromno delo in mi vam bomo stali ob strani,« je dejal.

Ker so lokalni pripadniki civilne zaščite po več dneh na terenu utrujeni, je Golob napovedal pomoč tudi v obliki pomoči civilne zaščite iz drugih delov Slovenije. »Verjamem, da bodo prostovoljci prišli pomagat tudi iz drugih občin. Takšno solidarnost smo Slovenci že večkrat izkazali, najbolj očitno lani na Krasu, in Primorci smo še vedno hvaležni za to,« je dejal.

Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan v tem ne vidi težav. »Prva je medsosedska pomoč, torej iz bližnjih občin oziroma regije, nato lahko tudi države. Stroške bo pokrila država, samo izkazati je treba potrebe. Tudi ostalim občinam bomo, če bodo želele, zagotovili dodatne ljudi,« je zatrdil.

V občini Šentilj je moralo svoje domove, ki jih ogrožajo plazovi, zapustiti sedem družin. Od tega jih je večina nameščenih v kontejnerjih, dve sta našli zatočišče pri sorodnikih. Po doslej znanih podatkih je morda v nevarnosti še ena stanovanjska hiša, a stanovalci zaenkrat ostajajo v njej.

Vodja lokalne civilne zaščite Valentina Ošlovnik je pojasnila, da se razmere stalno spreminjajo. Še danes so zabeležili okoli 15 intervencij. »Zemlja še vedno plazi, ogroža določene hiše. Ljudje so prestrašeni, stalno pogledujejo v nebo in ob vsaki razpoki kličejo na pomoč,« je dejala.

Skupno je v občini aktivnih 70 plazov. Nekatera gospodinjstva še vedno nimajo dostopa do svojih hiš, šolski prevozi so onemogočeni.

Župan Štefan Žvab je hvaležen za vso dosedanjo pomoč njegovim krajanom. »Tudi besede, ki smo jih danes slišali, zvenijo zelo optimistično. Intervencijska sredstva, ki jih bomo dobili, bomo najbolj učinkovito izkoristili, kajti ljudje si najbolj želijo takojšnje pomoči. V tem trenutku lahko naredimo s temi sredstvi dosti več kot čez kako leto. Sanacije bodo pa potekale več let, to je običajno,« je dejal.