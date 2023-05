WHO: Nevarnosti kolere izpostavljena milijarda ljudi

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes opozorila, da je nevarnosti kolere izpostavljena milijarda ljudi v 43 državah, med katerimi so tudi tiste, ki jih kolera običajno ne prizadene. Za boj proti tej nalezljivi bolezni je WHO skupaj s skladom ZN za otroke (Unicef) zaprosila za dodatnih 640 milijonov dolarjev pomoči.