Ni še jasno, kako bodo ZDA sodelovale, saj visoki vojaški uradniki doslej niso bili naklonjeni zamisli, da bi Ukrajino oskrbeli s sodobnimi vojaškimi letali. Zaradi tega, ker je nebo nad Ukrajino za letala sedaj izjemno nevarno zaradi razpredenosti protizračnih raketnih sistemov in Američani so prepričani, da bodo letala sestreljena.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski že dlje časa prosi zaveznike za sodobna vojaška letala, vključno z F-16, ki jih ZDA sedaj upokojujejo in nadomeščajo s sodobnejšimi F-23.

Urjenje ukrajinskih pilotov naj bi potekalo v Evropi, a zunaj Ukrajine. Tečaj za enega pilota bo trajal več mesecev, začel pa naj bi se v prihodnjih tednih.

Iz ZDA je prišla dobra novica za ukrajinsko vojsko potem, ko je Pentagon odkril »računovodsko napako« pri pošiljanju orožja in opreme ter ugotovil, da ima v bistvu še dodatne rezerve za tri milijarde dolarjev. Gre za pomoč, ki je bila že potrjena in Pentagon za to ne potrebuje odobritve kongresa.

Pentagon je napako priznal v času, ko je obrambno ministrstvo ZDA pod vse večjim pritiskom kongresnih republikancev, naj pokaže odgovornost za milijarde dolarjev, ki jih je poslalo Ukrajini v obliki orožja, streliva in opreme.

ZDA lahko sprostijo še več orožja v pričakovanju ukrajinske spomladanske ofenzive za osvoboditev ozemlja. Zelenski je dejal, da je bila protiofenziva odložena, ker še niso imeli vsega potrebnega zanjo.

Računovodska napaka je bila v tem, da so uradniki precenili nekatere sisteme, ki so jih poslali v Ukrajino. Pentagon se je pri številnih svežnjih vojaške pomoči odločil, da bo uporabil svoje starejše zaloge, ki se lahko hitreje dostavijo in so cenejše.

»Med našim rednim postopkom nadzora predsedniških svežnjev za črpanje sredstev je ministrstvo odkrilo nedoslednosti pri vrednotenju opreme za Ukrajino. V nekaterih primerih so bili uporabljeni 'nadomestitveni stroški' in ne 'neto knjigovodska vrednost', kar je precenilo vrednost opreme, ki se črpa iz ameriških zalog,« je v četrtek dejala tiskovna predstavnica Pentagona Sabrina Singh.

ZDA so Ukrajini od ruskega vdora februarja 2022 do danes zagotovile skoraj 37 milijard dolarjev vojaške pomoči. Večji del tega so predstavljali oborožitveni sistemi, milijoni kosov streliva ter vrsta tovornjakov, senzorjev, radarjev in druge opreme.

Pentagon je dejal, da ima robusten program za sledenje pomoči, ko ta prečka mejo z Ukrajino in za spremljanje, ko je tam. V Ukrajini je tudi majhna skupina Američanov, ki sodelujejo z Ukrajinci pri fizičnih pregledih.

Konec februarja je generalni inšpektor Pentagona izjavil, da njegov urad ni našel nobenega dokaza, da bi se katera koli od milijard dolarjev orožja in pomoči Ukrajini izgubila zaradi korupcije ali preusmerila v napačne roke. Opozoril je, da so te preiskave šele v začetni fazi.