»Požar je zaradi močnega vetra izjemno težko nadzorovati,« je pojasnil predsednik regionalne vlade Guillermo Fernandez Vara. V zadnjih dneh so v pokrajini namreč zabeležili sunke vetra do 60 kilometrov na uro. Vremenske razmere pa naj bi ostale zahtevne vse do nedelje, ko v regiji pričakujejo padavine.

Več kot 400 gasilcev in 14 gasilskih letal si trenutno prizadeva pogasiti požar. Regionalne oblasti sumijo, da gre za nameren požig. V luči tega je Vara ostro kritiziral vse, ki podtikajo požare in povzročajo nepopravljivo škodo.

Predsednik vlade Pedro Sanchez je v četrtek na Twitterju zapisal, da zelo pozorno spremlja razvoj požara. Danes pa je tudi odpovedal udeležbo na zborovanju v Estremaduri pred prihajajočimi regionalnimi volitvami 28. maja.

Španija, ki se po treh letih podpovprečnih padavin sooča z dolgotrajno sušo, je letos doživela že več gozdnih požarov. Prav tako se država od konca aprila sooča z nenavadno zgodnjim vročinskim valom. Živo srebro se je namreč 27. aprila v mestu Granada povzpelo na 38,8 stopinje Celzija, kar je tudi najvišja temperatura, ki so jo v tem mesecu kadar koli zabeležili v celinski Španiji.

Lani so Španijo prizadeli najhujši gozdni požari, odkar te beleži Evropski informacijski sistem za gozdne požare (EFFIS). Glede na meritve evropskega sistema za opazovanje Zemlje Copernicus je bilo lani v 493 večjih požarih v državi uničenih dobrih 306.000 hektarjev površin.