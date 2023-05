»Današnja podelitev priznanj je izraz hvaležnosti ukrajinske vojske in Ukrajincev našim slovenskim prijateljem, ministru in državnemu sekretarju za odločno podporo suverenosti in ozemeljske celovitosti Ukrajine ter za njun pomemben osebni prispevek v procesu odločanja slovenske vlade o zagotavljanju vojaške pomoči Ukrajini v boju proti obsežni agresiji ruskega napadalca,« je v govoru ob vročitvi poudaril Taran, so sporočili z ministrstva za obrambo (MORS).

Šarca je Ukrajina odlikovala s častnim znakom za pomemben osebni prispevek k razvoju oboroženih sil Ukrajine. Kot so pojasnili na MORS, se zahvala ministru nanaša na delovanje celotnega obrambnega sistema Slovenije v podporo obrambi Ukrajine in podporo ministra na mednarodnih forumih, kjer se odloča o podpori obrambi Ukrajine.

Državnega sekretarja Črnčeca pa je Kijev odlikoval z medaljo, prav tako za pomemben osebni prispevek pri razvoju ukrajinskih sil ter za plodno sodelovanje z ukrajinskim obrambnim ministrstvom.

»Obrambni ministrstvi naših držav dejavno sodelujeta na številnih področjih. Vzpostavljeni so prijateljski osebni odnosi na ravni vodstev ministrstev, med veleposlaništvom Ukrajine in MORS pa poteka tudi plodna stalna komunikacija,« je pojasnil Taran. »Najpomembnejše pa je, da je MORS s svojim vodstvom naš zanesljiv prijatelj, ki je brez obotavljanja ponudil roko podpore Ukrajini v težkih časih ruske vsesplošne invazije,« je dodal.

Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski in ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov sta se Sloveniji že večkrat zahvalila za pomoč. Slovenija namreč Ukrajini od začetka vojne izkazuje podporo na politični, humanitarni, materialni in vojaški ravni, so še sporočili z MORS.