Berlusconija so 5. aprila sprejeli v milansko bolnišnico zaradi kardiovaskularnih težav in težav z dihanjem. Njegov zdravnik je kmalu po sprejemu sporočil, da politik trpi za KML in okužbo pljuč. Ob tem je pojasnil, da ga na intenzivni negi zdravijo zaradi okužbe, ki je posledica levkemije, s katero se Berlusconi sicer spopada že nekaj časa.

Prvi teden in pol je Berlusconi preživel na intenzivni negi, nato pa so ga premestili na običajni oddelek. Italijanska premierka Giorgia Meloni je svojega koalicijskega partnerja obiskala v nedeljo in dejala, da je bil odlično razpoložen ter da še vedno neutrudno dela.

Nekdanji premier je sicer upal, da bo odpuščen že v začetku meseca, saj se je nameraval udeležiti konference stranke Naprej Italija v Milanu. Na koncu je moral svojo izjavo podati prek videopovezave, v njej pa se je zahvalil vsem za pomoč in podporo.

Berlusconija so leta 2016 operirali na srcu, spopadel pa se je tudi že z rakom na prostati. Leta 2021 je bil večkrat hospitaliziran, tako zaradi težav s srcem kot zaradi covida-19, ki ga je takrat opisal kot najnevarnejši izziv njegovega življenja.

Desničarski populistični politik je bil med letoma 1994 in 2011 štirikrat predsednik italijanske vlade v različnih časovnih presledkih, njegova stranka pa je tudi del trenutne vladne koalicije pod vodstvom premierke Meloni.