Kmetje, ki so zjutraj med drugim blokirali vse glavne vstopne ceste v Pančevo in nekatere ceste v Novem sadu, se bodo v soboto srečali s srbsko premierko Ano Brnabić ter ministrico za kmetijstvo Jeleno Tanasković in finančnim ministrom Sinišo Malijem.

Dejan Trajković iz združenja Naše mleko je za portal N1 Srbija dejal, da bo protest kljub dogovorjenemu sestanku trajal, vse dokler vlada ne bo izpolnila vseh njihovih zahtev.

Kmetje zahtevajo subvencije v višini 300 evrov na hektar obdelovalne površine in 40.000 dinarjev (341 evrov) subvencije na glavo goveda namesto 30.000 dinarjev (256 evrov). Na seznamu zahtev sta tudi minimalna odkupna cena mleka v višini 78 dinarjev (0,67 evra) brez davka na dodano vrednost ter nižja cena dizla oziroma po ceni brez DDV in trošarin.

Zahtevajo tudi zaščitno takso na mlečne izdelke, ki se uvažajo iz Evropske unije in držav podpisnic sporazuma Cefta.

Brnabić je v ponedeljek zavrnila njihove zahteve in dodala, da se o njih lahko pogajajo šele naslednje leto.

Vučić pa je v četrtek dejal, da bo vladi predlagal, naj sprejme nekatere od njihovih zahtev.

Dejal je, da bo vladi predlagal povečano premijo za mleko s 15 dinarjev (0,13 evra) na 19 dinarjev (0,16 evra) ter povečanje subvencije na glavo goveda na 40.000 kot tudi zvišanje dajatev za trde sire s 30 dinarjev (0,26 evra) na 300 dinarjev (2,56 evra) in dajatve za nesladkano kondenzirano mleko, prav tako v višini 300 dinarjev.

Zadnji večji protest srbskih kmetov je bil avgusta lani, ko so kmetje zaradi nezadovoljstva nad odkupno ceno sončnic blokirali ceste v Vojvodini. Po osmih dnevih so dosegli dogovor z vlado.