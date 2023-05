»V 30 letih samostojne države se je slovenska diplomacija izoblikovala v profesionalen, trden ustroj, ki v čedalje bolj kompleksnem svetu zastopa in brani naše nacionalne interese,« je dejala Fajon. Ocenila je, da smo na ta ustroj »lahko in moramo biti ponosni«, so sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve (MZEZ).

Po besedah ministrice imajo zasluge za to diplomati in vsi tisti, ki sicer nimajo tega naziva, a učinkovito pomagajo, da je slovenska diplomacija vidna, uspešna in v svetu spoštovana. »Vem, da je včasih težko, a vendar vam želim, da bi v svojem delu vedno našli pozitivne plati, da bi težave reševali skupaj in da bi se skupaj veselili uspehov,« je nadaljevala ministrica. Po njeni oceni se lahko samo skupaj ustvarja boljša politika in boljši svet ter sledi, na katere bodo zanamci ponosni.

»Eno od takih sledi je v slovenskem diplomatskem okolju pustila tudi veleposlanica Ida Močivnik. Zato ta dan namenjamo njej,« je poudarila in se Močivnik v imenu slovenskega diplomatskega zbora zahvalila za njen prispevek slovenski zunanji politiki.

Veleposlanica Močivnik je delovala v republiških in zveznih organih nekdanje Jugoslavije ter v tedanjem slovenskem republiškem predsedstvu na področju mednarodnih odnosov. Bila je tudi svetovalka za zunanje zadeve prvega predsednika republike Milana Kučana, veleposlanica Slovenije na Madžarskem, v Bolgariji, Ukrajini in Moldaviji ter vodja sektorja za sosednje države in jugovzhodno Evropo.

Slovesnosti se je udeležil tudi Kučan, na njej pa sta s kratkima nagovoroma sodelovala še sin veleposlanice Luka Zajc in nečak Aleksander Čeferin. Zahvalila sta se za čast, da je dan slovenske diplomacije namenjen njuni mami oziroma teti.

Ob dnevu slovenske diplomacije obeležujejo tudi vstop Slovenije v Združene narode leta 1992. Letos je ta dan še posebej pomemben zaradi kandidature Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta ZN. »Slovenijo predstavljamo kot zagovornico mednarodnega prava, transparentnosti in preprečevanja konfliktov, pa tudi kot državo, ki si s konkretnimi dejavnostmi prizadeva za podnebno, okoljsko in prehransko varnost,« je glede kandidature povedala Fajon.

»Predstavljamo pa jo tudi kot državo, ki zna poslušati, krepiti dialog in zaupanje. S povezovanjem vsega, kar smo združili tudi v sloganu potrjujemo svoje temeljne principe delovanja, ki imajo en skupni cilj: miroljubno sodelovanje v svetu in dostojno življenje vseh in vsakogar,« je dodala.