Minister se je ob svetovnem dnevu družinskim zdravnikom v poslanici zahvalil za trud, predano in požrtvovalno delo ter strokovnost. Zagotovil je, da so za ureditev področja problematike družinske in urgentne medicine ter absentizma pripravili ustrezen zakonski okvir, ki ga bodo v javno presojo posredovali še pred poletjem. Z njim želijo ponovno opredeliti time družinske medicine, doseči administrativne razbremenitve in vzpostaviti regionalne mreže na temelju območnih enot Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, je navedel.

Na ministrstvu si bodo po njegovi napovedi še naprej prizadevali za sistemske spremembe, ki bodo zagotovile dostopnost do primarnega zdravstvenega varstva že z obstoječim kadrom, ob tem pa z dodatki za izbiro specializacije iz družinske medicine spodbujale mlade zdravnike k vključitvi v time družinske medicine.

»Zavedamo se, kako zelo pomembno je, da imajo družinski zdravniki dovolj časa za delo z bolniki, zato bomo z zakonom o zdravstvenem informacijskem sistemu oklestili administrativne obveznosti, ki vas v sedanjem sistemu pretirano obremenjujejo,« je nagovoril družinske zdravnike.

Poudaril je še, da si družinski zdravniki za opravljanje svojega poslanstva in predano delo zaslužijo tudi ustrezno plačilo. Na ministrstvu za zdravje so zato predvideli dodatno, 20-odstotno plačilo vsem specializantom družinske medicine, dodatno nagrajevanje za večje število opredeljenih ter spodbude za opravljanje dodatnega dela.

»Urediti moramo torej kar nekaj področij, ki se jim v preteklosti nismo dovolj posvečali. Verjamem, da bomo skupaj in v sodelovanju rešili vse izzive,« je še zapisal minister.

Danes obeležujemo svetovni dan zdravnika družinske medicine, ki letos poteka pod sloganom Družinski zdravniki: Srce zdravstvenega sistema. Družinski zdravniki ob tem opozarjajo, da želijo in potrebujejo več časa za svoje bolnike.