Šojgu naj bi med drugim pregledal poveljniški objekt polka Vostok v Zaporožju ter se zahvalil vojakom za »prepoznavanje in uničevanje vojaške opreme in sovražnikovih sil«, je sporočilo obrambno ministrstvo, ki pa datum njegovega obiska ni razkrilo.

Ob tem je poveljnikom naročil, naj še naprej aktivno izvajajo izvidniške dejavnosti, »da bi vnaprej razkrili sovražnikove načrte in preprečili njihovo uresničevanje«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Do njegovega obiska sicer prihaja v času, ko se ukrajinske sile pripravljajo na spomladansko protiofenzivo, namenjeno ponovnemu prevzemu nadzora nad ozemljem, ki so ga na vzhodu in jugu države zavzele ruske sile.

Številni strokovnjaki pričakujejo, da bo Kijev med protiofenzivo poskušal prevzeti nadzor nad zasedenim ozemljem v regiji Zaporožje. Pred pričakovano protiofenzivo pa naj bi ruske sile okrepile svoje obrambne položaje v regiji in v okolici tamkajšnje jedrske elektrarne. Izkopali naj bi nove jarke in postavili več min, poroča nemški portal Deutsche Welle.