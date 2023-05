»Začenjam svoj prvi obisk v Kraljevini Savdski Arabiji, da bi okrepil dvostranske odnose in vezi Ukrajine z arabskim svetom,« je tvitnil Zelenski ter dodal, da Savdska Arabija »igra pomembno vlogo« in da so sodelovanje med Ukrajino in arabsko kraljevino pripravljeni dvigniti na novo raven.

Po poročanju televizije Al Arabiya je ukrajinski predsednik že pristal v Džedi ob obali Rdečega morja. Po navedbah diplomatskih krogov je savdski kralj Salman Zelenskega povabil, naj bo častni gost na letnem vrhu lige, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zelenski je dejal, da bo njegova prednostna naloga obiska »predstavitev mirovne formule, pri izvajanju katere bi moralo sodelovati čim več držav«. Druga prednostna naloga Kijeva pa naj bi bila zaščita ukrajinske muslimanske skupnosti na Krimu.

»Krim je bil prvi, ki je utrpel rusko okupacijo, in večina tistih, ki se na okupiranem Krimu soočajo z represijo, so muslimani,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil na družbenih omrežjih.

Zalivske države sicer večinoma ohranjajo dobre odnose z Rusijo in so zavzele nevtralno stališče do vojne v Ukrajini. Vrha v Džedi se bo udeležil tudi sirski predsednik Bašar al Asad, čigar država je bila leta 2011 zaradi njegovega nasilnega ukrepanja proti udeležencem prodemokratičnih protestov, ki mu je sledila državljanska vojna, začasno izključena iz 22-članske organizacije.

Po udeležbi na vrhu Arabske lige bo Zelenski predvidoma odpotoval še na vrh držav skupine sedmih gospodarsko najbolj razvitih držav (G7), ki se je danes začel v japonski Hirošimi. To je oziroma bo sicer prvi obisk ukrajinskega predsednika na Bližnjem vzhodu in v Aziji od začetka ruske invazije.