Odlok o izpustitvi tujih zapornikov, obsojenih zaradi tihotapljenja, je konec aprila izdal predsednik vlade Viktor Orban. Vodja kabineta premierja Gergely Gulyas je Orbanovo odločitev zagovarjal s tem, da bi bilo nadaljnje zapiranje tujih kriminalcev za Madžarsko predrago.

Izpustitev tujih zapornikov je pogojena le s tem, da morajo državo zapustiti v roku 72 ur. Odlok tako ne določa vrnitve tihotapcev v njihove države, kjer bi nato odslužili preostalo zaporno kazen.

Madžarska televizija RTL Klub je v četrtek poročala o petih izpuščenih zapornikih v mestu Sombotel, spletni portal hvg.hu pa o afganistanskem tihotapcu, ki naj bi se po izpustitvi odpravil v Francijo.

Madžarska sicer leži na močno obremenjeni balkanski migrantski poti, po kateri želijo številni ljudje priti v zahodno Evropo. Po uradnih podatkih je v državi trenutno zaprtih približno 2600 tujcev, med katerimi je večina obsojenih zaradi tihotapljenja. Kazni za tihotapljenje ljudi so na Madžarskem dokaj stroge, saj osumljencem grozi do 20 let zapora.