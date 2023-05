Voditelji v izjavi poudarjajo, da »pravičnega miru ni mogoče uresničiti brez popolnega in brezpogojnega umika ruskih sil in vojaške opreme, to pa mora biti vključeno v katerikoli poziv k miru«.

Zatrjujejo še, da njihova podpora Ukrajini ne bo pojenjala, države pa da bi morale »stopiti skupaj proti ruski nezakoniti, neopravičljivi in neizzvani vojni agresije nad Ukrajino«.

Zagotovili so tako nadaljnjo finančno, humanitarno, vojaško in diplomatsko podporo Ukrajini, dokler bo ta potrebna.

Obenem pa so napovedali nove sankcije in ukrepe, ki bi zadali škodo Rusiji in tistim, ki podpirajo njeno vojno delovanje. Z njimi nameravajo Rusiji odvzeti »tehnologijo G7, industrijsko opremo in storitve, ki podpirajo njen vojni stroj«.

Da bi zmanjšali prihodke, ki jih Rusija dobiva iz izvoza diamantov, bodo poleg tega »še naprej tesno sodelovali za omejevanje trgovine in uporabe diamantov, ki jih izkopljejo, obdelajo ali proizvedejo v Rusiji«.

Ruski izvoz diamantov je sicer vreden več milijard evrov, doslej pa zahodne države vanj še niso posegle.

V izjavi, objavljeni v mestu, kjer je bila leta 1945 odvržena prva atomska bomba, uporabljena v vojni, so voditelji še posvarili Rusijo, da je že sama grožnja z jedrskim orožjem nesprejemljiva.

Vojna v Ukrajini je glavna tema srečanja voditeljev držav članic skupine sedmih gospodarsko najrazvitejših držav - Kanade, Francije, Nemčije, Velike Britanije, Italije, ZDA, Japonske - in EU, ki so se zbrali v Hirošimi. Tam se bodo do nedelje posvetili še nekaj drugim temam, med drugim odnosom s Kitajsko.