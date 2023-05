Reševalne operacije v deželi otežujejo številne okvare v električnem in telefonskem omrežju. Na desetine cest so zasuli zemeljski plazovi, ki jih je povzročilo močno deževje in narasle reke. V veljavi ostaja rdeč vremenski alarm, čeprav se poplavne vode počasi umikajo. Več kot 10.000 ljudi nima dostopa do svojih domov, okoli 27.000 pa jih je brez elektrike. Ponekod imajo težave tudi z dostopom do pitne vode.

Na območju Ravene je ponovno začelo deževati, vendar pa te padavine niso primerljive z zgodovinskimi količinami, ki so padle v začetku tedna in zaradi katerih so številne reke prestopile bregove, je za italijansko televizijo povedala podpredsednica dežele Irene Priolo. Ob tem je izrazila strah, da bi nadaljnje padavine lahko povzročile nove zemeljske plazove.

Škodo, ki so jo povzročile ekstremne vremenske razmere, so ocenili na več milijard evrov. Italijanski minister za okolje Gilberto Pichetto je v četrtek napovedal, da bo italijanska vlada Evropsko komisijo zaprosila za sredstva iz evropskega solidarnostnega sklada. Tiskovni predstavnik Evropske komisije je nato sporočil, da center EU za usklajevanje nujnega odziva pozorno spremlja poplave v Italiji in je pripravljen pomagati.