»Na facebooku so objavili sliko mojega golega otroka. Mojemu sinu, ki hodi v osmi razred, so rekli, da mu bodo kupili pecivo, če se sleče, in ker gre za osnovnošolca z motnjo v duševnem razvoju, je to storil. Njegove fotografije pa so javno objavili,« je še povedal v intervjuju.

Ravnateljica šole očitke o prikrivanju zanika. Pravi, da so takoj po incidentu z vseh družbenih omrežij umaknili fotografijo učenca, ki v zagrebški osnovni šoli obiskuje razred za učence s posebnimi potrebami. Na šoli trdijo, da so ravnali v skladu z vsemi pravili in protokolom ter obvestili vse pristojne službe, tudi center za socialno varstvo.

Učence in njihove starše so povabili na razgovor, da bi jim pokazali nevarnosti takšnega vedenja, sprejeli pa so tudi druge pedagoške ukrepe. Ravnateljica je tudi opozorila, da gre za konflikt med učenci, ki niso iz istega razreda, in da se storilci za svoja dejanja kesajo.