»Sestreljene so bile tri rakete tipa kalibr, ki so jih izstrelili iz Črnega morja, in 16 brezpilotnih letalnikov,« je po poročanju francoskega medija France24 dejal tiskovni predstavnik ukrajinskih letalskih sil Jurij Ignat. Ob tem pa je priznal, da zračni obrambi ni uspelo sestreliti vseh ruskih raket in dronov.

Svoje tarče naj bi tako zadele tri ruske manevrirne rakete in šest dronov. Kmalu za tem pa so o eksplozijah poročali v mestih Krivoj Rog in Lvov.

Rusija je v zadnjem mesecu izvedla več obsežnih zračnih napadov na cilje v Ukrajini, kar je po mnenju Kijeva posledica zaskrbljenosti Moskve pred napovedano ukrajinsko protiofenzivo.