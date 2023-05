Minuli teden je v slovenski javnosti močno završalo ob objavi v Financah, da sta si oba glavna menedžerja SDH, Žiga Debeljak in Janez Tomšič, krepko zvišala prejemke. Predsednik uprave SDH Debeljak naj bi za april namesto 12.800 evrov bruto prejel 18.500 evrov bruto, Tomšič pa 16.500 evrov bruto namesto 11.500 evrov bruto. Razkritju so sledili ogorčeni odzivi tudi iz vrst koalicijskih strank Svobode, SD in Levice. Prva nadzornica SDH Karmen Dietner je v prvem odzivu med razlogi za zvišanje plač navedla povečan obseg dela zaradi energetske krize in pripojitve slabe banke k SDH ter usklajevanje z inflacijo.

Ker pojasnila niso pomirila strasti, sta Žiga Debeljak in Janez Tomšič na začetku tega tedna nadzornemu svetu SDH predlagala preklic uskladitve plač. V javnost pa so medtem prišle informacije, da pri njunem dvigu prejemkov ne gre za osamljena primera. SDH je namreč povečal dohodke in bonitete vseh menedžerjev, povezanih z državo, poroča Mladina. To naj bi naredili na isti dan, ko so zvišali plačo Debeljaku in Tomšiču, a v drugem dokumentu, ki je ostal neopažen. Njegove vsebine SDH ni omenil v sporočilu za javnost, dali pa so mu naslov »Priporočila in pričakovanja SDH«, ki odvrača pozornost od vsebine. V dokumentu so namreč zvišali plače velikemu številu slovenskih menedžerjev in več sto nadzornikom državnih družb. Na podlagi dokumenta so vsi ti dobili še številne druge, nove in večje bonitete.

Sejnine povišali tudi za 260 odstotkov

Predsednica uprave Petrola Nada Drobne Popovič je lani zaslužila 249.159 evrov osnovne bruto plače in še 192.695 evrov variabilnih prejemkov zaradi uspešnosti. Letos bi se skladno s predlogom njeni prejemki zvišali s 441.854 (bruto) na 465.854 (bruto). Podobne uskladitve naj bi bili deležni menedžerji v vseh drugih podjetjih pod okriljem SDH. V skladu z novimi priporočili SDH se bo članom uprave plača zvišala za 10 do 12 odstotkov.

Nekdanji tiskovni predstavnik NSi in prve Janševe vlade, sedanji predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak, je lani zaslužil 173 tisoč evrov bruto. V skladu z novimi priporočili SDH bo na mesec dobil dodatnih 1500 evrov, kar bi mu lanski dohodek zvišalo na 191 tisoč evrov.

Poleg plač se povečujejo tudi prejemki nadzornikov. SDH po novem najnižje priporočene sejnine zvišuje za kar 260 odstotkov, s 75 evrov na 195 evrov, najvišje pa za 25 odstotkov, z 275 na 360 evrov. Še bolj se zvišujejo njihova osnovna plačila za opravljanje funkcije. Pri najmanjših družbah se zvišujejo za okoli 40 odstotkov (s 3500 na 5500 evrov na leto), pri velikih pa za okoli 30 odstotkov (s 15 tisoč na 21 tisoč evrov na leto).

Med drugimi bonitetami je tudi pravica do dražjih službenih avtomobilov. Podjetja lahko po novem menedžerjem financirajo stroške izobraževanja 20 tisoč evrov letno (dvig za 100 odstotkov). Zgornji prag financiranega plačila članarine stanovskim organizacijam (denimo skupina Menedžer ali Klub slovenskih podjetnikov) se je prav tako dvignil za 100 odstotkov, na 3000 evrov.