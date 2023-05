Kot so danes zapisali pri upravljavcu ljubljanskega letališča, je aprila prek njega potovalo več kot 95.000 potnikov, kar je 36 odstotkov več kot aprila lani. »Pričakovati je nadaljevanje rasti prometa, v maju bo število potnikov po ocenah preseglo 100.000,« so navedli.

Čeprav skupni promet glede na predkoronsko obdobje še zaostaja, je na nekaterih povezavah število potnikov že preseglo ravni iz leta 2019. »Pričakovati je, da bo ob vse pogostejših letih na ravni iz 2019 kmalu popolnoma okrevalo tudi število potnikov v Bruselj, Zürich in Frankfurt,« so zapisali.

Kot je ob tem poudarila poslovodna direktorica Fraporta Slovenija Babett Stapel, so redni prevozniki pred vrhuncem poletne sezone okrepili mrežo letov z dodatnimi frekvencami in vrnjenimi povezavami.

Ponudba letov z ljubljanskega letališča je med drugim dopolnjena z vrnjeno sezonsko povezavo v Tel Aviv, ki jo do petkrat tedensko zagotavljajo prevozniki Israir Airlines, El Al in Sundor. Od aprila so ponovno na voljo leti nizkostroškovnika Transavia France na pariški Orly in Finnaira v Helsinke. Prevoznik Air Montenegro bo junija obnovil sezonske lete v Tivat.

Aegean Airlines 6. junija vzpostavlja redne lete v Atene, ki bodo na voljo ob torkih in petkih. Nizkostrošovnik Wizz Air je napovedal povezavo v Skopje; tja bo letel od 27. septembra, in sicer vsak torek, četrtek in soboto.

»S pogostejšimi leti na pomembna vozlišča se izboljšujejo možnosti letenja na vse konce sveta. Lufthansa je okrepila letenje v Frankfurt, kamor so leti na voljo trikrat na dan, tudi v zgodnjih jutranjih urah. Pogostejši leti so v poletnem voznem redu na voljo še v Istanbul, Pariz, Varšavo in Bruselj,« so dodali v Fraportu.