V naselju Dokležovje v Beltincih se je včeraj zjutraj pripetila nesreča z avtobusom. Voznik ni prilagodil hitrosti vožnje ko je zapeljal na »ležečega policaja«. Iz PU Murska Sobota so nesrečo potrdili in sporočili, da je do nje prišlo, ker voznik ni prilagodil hitrosti vožnje, ko je z avtobusom zapeljal na fizično oviro za umirjanje prometa. »Pri tem je potnike v zadnjem delu avtobusa vrglo v zrak tako, da so se poškodovali,« so dodali. Šest potnikov je bilo poškodovanih, eden huje.