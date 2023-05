»Naj navedem, da je podjetje v zadnjih desetih letih v naš državni proračun z vsemi prispevki in davki plačalo deset milijonov evrov in da trenutno zaposluje 109 ljudi,« je naložbo utemeljil predsednik Kluba slovenskih podjetnikov Pečečnik.

Ne strinja se, da tekstilna industrija na evropskih tleh nima obetavne prihodnosti. Prepričan je, da se je trend spremenil, saj da ima Mi&Lan veliko naročil, prav tako s svojim vložkom namerava izboljšati tehnologijo podjetja, je dejal.

Očitke o kršitvah delavskih pravic v tem podjetju je komentiral z besedami, da gre za »tipičen primer birokratskih pogledov, po katerih smo Slovenci znani«. Kot je pojasnil, je podjetje najprej močno izčrpala pandemija covida-19, saj je ostalo brez naročil, nato pa so poslovanje otežile še zdravstvene težave direktorja.

»Vem, da podjetje na dolgi rok izpolnjuje svoje obveznosti,« je dejal in poudaril, da družina, ki ima podjetje v lasti, ne poseduje drugega večjega premoženja ali luksuznih dobrin. »Celotno premoženje imajo v tem podjetju,« je dodal.

Inšpektorat za delo ugotovil kršenje delavskih pravic

Prepričan je, da bi morala država vzpostaviti mehanizem, ki bi v takih primerih pomagal domačim podjetjem. Verjame namreč, da bo Moda Mi&Lan v prihodnosti poslovala uspešno. S takšnim mehanizmom si država zagotavlja tudi dolgoročno gospodarsko rast, je dodal.

Podjetje je javnosti postalo širše znano po tem, ko je konec marca inšpektorat za delo v podjetju ugotovil več ponavljajočih se kršitev in tudi kaznivo dejanje kršitve temeljnih delavskih pravic. Podjetje namreč zaposlenim ni izplačevalo dodatka za prehrano, prav tako do takrat še ni v celoti izplačalo regresa za leto 2022 in ni nakazalo marčevskih plač.

Prejšnji teden so zaposleni nato vendarle prejeli preostanek regresa za leto 2022, še pred tem pa tudi plačo za marec. S tem je direktor Milan Mörec poravnal vse dosedanje obveznosti do delavcev.