Guardian je začel naravnost forenzično preiskavo financ in zasebnega premoženja kraljeve družine in orjaškega skrivnostnega aparata, ki prvo in drugo skriva pred javnostjo že dlje časa. Zakaj? Delno zato, ker je eden od maloštevilnih levičarskih časopisov, ki niso trobila ne vladajoče konservativne stranke ne monarhije in kraljeve družine, delno pa zato, ker je kronanje sredi draginjske in gospodarske krize davkoplačevalcem prineslo dodatni strošek: od 115 do morda celo 280 milijonov evrov. Vlada ni hotela vnaprej razkriti »cene« kronanja. Ker je Guardian ugotovil, da ima kralj pod palcem več kot dve milijardi evrov, mnogi Otočani menijo, da bi moral sam plačati stroške nepotrebno razkošnega kronanja, ki ga ne zahteva noben zakon ali ustava.

Kralj razporeja 99 milijonov podpore kraljevi družini

Pokojna kraljica in Karel III. sta skozi leta samo z dvema dednima posestvoma, vojvodstvoma Lancaster in Cornwall, »zaslužila« skoraj 1,4 milijarde evrov. In nista plačala niti penija davka. Lani sta jima ti posestvi prinesli po 24 milijonov evrov, kljub že stoletnim polemikam o tem, čigavi sta, monarhovi ali državni (ljudski). Če sta državni, zakaj njuni zaslužki ne gredo v državno blagajno? Če sta zasebni, zakaj kraljica in njen prestolonaslednik nista plačevala korporacijskega davka? Velik del zasebne lastnine kraljeve družine je dobro znan, pri velikem delu, od palač do draguljev, pa je ločnica med zasebnim in državnim zelo zabrisana. Zaradi pravljičnega bogastva kraljeve družine postaja vse glasnejše vprašanje, ali bi morali ukiniti dobrih 99 milijonov evrov letne državne »podpore« kraljevi družini, ki jo dobi in razporeja kralj, ali pa jo vsaj drastično znižati. Buckinghamska palača noče povedati, koliko javnega denarja monarh daje posameznim tako imenovanim delovnim članom kraljeve družine, češ da mora njihovo financiranje »ostati zasebno kot pri vseh drugih državljanih«. Res? Pri vseh drugih, ki dobivajo državno podporo, je sicer povsem jasno, koliko je dobijo. Pri Guardianu so izračunali, koliko javnega denarja dobijo celo manj znani člani družine. Denimo vodilni otoški prostozidar (to naj bi bili samo še trije člani družine), 87-letni kentski vojvoda, bratranec pokojne kraljice, ki je dobil že dobrih 20 milijonov evrov. Z ženo zastonj živita v razkošni vili Wren, ki je na posestvu Kensingtonske palače. Guardian je odkril, poleg zelo znanih »domov« kraljeve družine, kot so Buckinghamska in Kensingtonska palača ter grad Windsor in drugi, še osemnajst razkošnih nepremičnin, ki jih uporabljajo kralj in člani ožje družine, pogosto samo za zelo kratek čas. Stalno zaposleno osebje teh nepremičnin skrbi za to, da so na voljo vse leto. Kdo ga plačuje, ni jasno.

Ducat monarhov je imelo korist od trgovine s sužnji

Najbolj »zoprna« odkritja Guardiana so o zgodovinski povezanosti monarhije s trgovino s sužnji. Kar petnajst novinarjev je sodelovalo v preiskavi, ki je razkrila javnosti neznani dokument o tem, da je imel kralj Viljem III. (vladal je od leta 1689 do svoje smrti leta 1702) delnice pri podjetju Royal African Company, ki se je ukvarjalo s trgovino s sužnji. Dvanajst monarhov v skoraj treh stoletjih je ali sponzoriralo ali podpiralo ali imelo dobiček od trgovine s sužnji. Dokumenti kažejo, da so predniki kralja Karla III. kupovali in izkoriščali sužnje na plantažah tobaka v Virginiji. V enem od dokumentov je navedeno, da je eden od kraljevih prednikov v Afriki kupil 200 sužnjev in jih prepeljal v Virginijo.

Guardian razkriva neprecenljive dragulje, zasežene v Indiji, ki so končali v zasebni zbirki kraljeve družine. Tudi veliko uradnih državnih daril članom kraljeve družine, ki so jih dobivali po svetu, je postalo njihova zasebna last. Med njimi Guardian razkriva enajst kosov nakita, vrednih več kot 90 milijonov evrov, ki smo jih videli na pokojni kraljici, Camilli in Kate. Zakaj niso v zbirki kronskih draguljev, ki so državna last, kraljeva družina pa samo njihov skrbnik? Palača je pod nemajhnim pritiskom šele leta 1995 sprejela politiko do daril in jo posodobila leta 2003. Noče pa se pogovarjati o darilih, prejetih pred omenjenim letom. Med njimi je Guardian razkril dva kompleta znamk iz Kanade in Laosa, ki sta pristala v zasebni zbirki znamk kraljeve družine, vredni 115 milijonov evrov. Palača tega ni hotela komentirati, češ da gre za zasebno zbirko.

Kralj prodal materine konje in oddaja njeno vilo

Kralj Karel III. je nedavno zaslužil 2,3 milijona evrov, ko je prodal del materine dediščine, več dirkalnih konj, ki so jih kraljici podarili znani rejci konj, med njimi dubajski šejk in Aga Kan. Palača vztraja pri tem, da so bili osebna darila. Kraljeva družina je lastnica skoraj 400 dragocenih slik (Dali, Monet, Freud, Chagall …). Številne so bile uradna darila. Tudi o tem se palača noče pogovarjati. Spornost prilaščanja uradnih daril morda najbolj zrcali elegantna državna vila v Edinburgu, vredna dobra dva milijona evrov, ki jo je od leta 1953 uporabljala samo kraljica. Leta 1996 ji jo je vlada »podarila«, kralj Karel III. pa jo oddaja in z njo služi. Guardian je tudi razkril, da je kraljev osramočeni in prisilno upokojeni brat princ Andrew dolga leta uporabljal slamnato podjetje Bank of England Nominees, da je skrival svoje delnice, ko je bil vladni odposlanec za trgovino. Neprijetna razkritja se kar nizajo.