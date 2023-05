V tem letu in nekaj mesecev je Slovenijo tako kot preostanek Evrope prizadela kriza, ki je skupaj z inflacijo in pomanjkanjem kadrov še posebej grdo udarila po našem gostinstvu. Cene so šle v nebo in nekaj restavracij, tudi prva z lanske lestvice, je zaprlo vrata.

Se jih je pa kar nekaj tudi odprlo in zdi se, da namesto klasičnih restavracij in gostiln zadnje mesece v Ljubljani dobivamo po eni strani bistroje, na drugi pa razkošnejše restavracije: Na eni strani so tako The Restaurant, Magnet (ta je sicer že bolj v okolici Ljubljane) in Balthazar, na drugi strani, v bistrojski seriji delujejo AFTR, Georgie, Zorica …

Na današnji lestvici ni lokalov, ki jih naša ekipa še ni uspela oceniti, sicer pa so po našem okusu še vedno restavracije z dobrimi vinskimi kartami, ki znajo dobre jedi podložiti z ambientom in čistočo, po našem okusu so lokali, kjer je mogoče pojesti nekaj malega tudi za znosno ceno, je pa res, da v večjih turističnih centrih, med katere sodi Ljubljana, to skoraj ni več mogoče. Bodimo odkriti, danes razvrščene restavracije v večini niso ravno poceni.

1. Restavracija Cubo

Bolj ali manj mediteranska restavracija, kjer ob solidnih kosih mesa in ribah kraljujejo najboljše testenine in rižote pri nas. Razen v redkih primerih ne gre za avtorsko kuhinjo, na prvem mestu so vrhunske sestavine, tehnično brezhibna izpeljava in do popolnosti uravnoteženi okusi. Da o prijaznem osebju in natančno urejenem prostoru niti ne govorimo. Cubo je enostavno restavracija, ki bi bila med najboljšimi praktično v vsaki prestolnici. Za tri jedi pripravite 60 evrov na osebo. Brez vina. Je pa vinska karta široko zastavljena, vsaj dva ducata vin je odprtih na kozarec, tudi kak šampanjec.

2. Restavracija JB

Janez Bratovž s sinom in legendarnim francoskim natakarjem, v slikoviti jedilnici Plečnikove palače Vzajemne zavarovalnice, kuha vsak dan bolje. Očitno je unovčil svoje izkušnje in za razliko od mnogih drugih kuharjev pri nas še vedno ponuja nekaj svojih klasik, recimo raviole z gosjimi jetri in pistacijo. Degustacijski meni 12 jedi in množice dodatnih malih izumov stane 125 evrov, nekaj krajši meni osmih jedi je 90 evrov. JB je vse bolj razkošna restavracija in temu sledijo tudi izvrstna, mestoma draga vina: kakovostna vinska spremljava degustacije je 75 evrov.

3. Restavracija Strelec

Edina ljubljanska restavracije, ki ima Michelinovo zvezdico, ponuja kulinarične izume izvrstnega kuharja Igorja Jagodica. Pozimi v stolpu, poleti pa na terasi z najlepšim razgledom v Ljubljani, boste za 120 evrov dobili devet jedi, bogatih in zelo dodelanih avtorskih kreacij in še kak pozdravček za povrh. Odvisno od letnih časov in mojstrovega razpoloženja bodo sestavine bolj ali manj prestižne. Vinska karta je široka in zanimiva, ob devethodnem meniju vas bo spremljava stala 60 evrov na osebo.

4. Okrepčevalnica Čompa

Včasih se zdi, da je Čompa na Trubarjevi lokal iz nekega drugega časa. In ravno zaradi tega se zdi, da je postal ena najpopularnejših destinacij v Ljubljani. Hrana je enostavna, a zelo dobro pripravljena. Ker so cene mesnin poskočile, je tudi v Čompi težko jesti poceni, 40 ali celo 50 evrov na osebo boste morali pripraviti, če hočete ob predjedeh jesti še biftek ali žrebička, malce manj za mangalico, še manj za zelenjavo na žaru s sirom, ki prav tako postaja njihov zaščitni znak. Vinska karta je razmeroma široka, najraje imajo primorska vina, pa tudi kak šampanjec najdejo.

5. Sushimama

Ob vse večji konkurenci, konec koncev tudi s perujsko restavracijo Barro v istem lastništvu, Sushimama ostaja najboljša japonska restavracija pri nas. Tradicionalno točijo šampanjec na kozarec, imajo eno boljših vinskih kart v Ljubljani ali kar v Sloveniji. Kronično razprodana restavracija se lahko pohvali z morda najboljšimi sestavinami pri nas, kar lahko na koncu, predvsem pri govedini kobe, sašimiju tune ali masleni ribi, drago. Za dober izbor sušijev in miso juho boste odšteli okoli 30 evrov. Če se boste mastili z govedino, to obed pripelje na kakšnih 80 ali celo 90 evrov.

6. Birdie

Mladi upi ljubljanskega gostinstva pripravljajo moderno in prestižno, a razumljivo kuhinjo solidnih sestavin in prijaznih okusov (karpači, burate, testenine, polnjene gobe, mesni fileji …). Jedilnik zamenjajo vsak teden in očitno bo to držalo, dokler ne skuhajo kakšne res velike uspešnice, ki se bo obdržala dalj časa. Sedem jedi s prilogami in dodatnimi pozdravi stane 50 evrov. Vinska karta ni široka, je pa izčiščena in zelo učinkovita. Lahko dobite vina, ki se s cenami dotikajo tisočaka, a tudi za običajne denarnice je najti (predvsem) nekaj slovenskih biserov.

7. Peti 181

Pri Peti kuhajo pretežno morsko hrano, a so v njeni skoraj nasitni kuhi tudi gosja jetra, tartufe in govedino. Jedi so avtorske, a brez filozofiranja o reševanju sveta in norčevanja iz naivnih gostov. Tako je pri Peti kar nekaj jedi že tradicionalnih in velja, da klasike ostajajo v ponudbi (škampova juha, raviol z rumenjakom). Daljši meni stane 75 evrov. Vinska ponudba ni ravno široka in je sestavljena pretežno iz najbolj znanih primorskih vin, ki so večinoma v ponudbi na kozarec, pa tudi kak šampanjec je moč najti za začetek.

8. Breg

Lastniki prve ljubljanske restavracije z Michelinovo zvezdico so presenetljivo zaprli svoj Atelje, počasi se na njegovo mesto postavlja bistro AFTR, še vedno pa deluje njihova malce bolj preprosta restavracija Breg, ki je nastala na pogorišču nekoč nepogrešljivega Viteza. Jedi so sicer le kanček enostavnejše: na voljo so juhe, testenine in cenejše mesne jedi, ne nujno samo prestižnih sestavin. Pripravite kakšnih 40 evrov na osebo. Vinska karta ni predraga, je bolj slovenska, na kozarec odprejo marsikaj, tudi kak šampanjec.

9. The Restaurant

Nova restavracija s hotelom v samem srcu Stare Ljubljane se je jedcev lotila z urejeno jedilnico, toplim kaminom in solidnimi, včasih kar prestižnimi sestavinami, kar se vidi pri cenah. Degustacija petih jedi je 75 evrov. Po drugi strani so simpatične enolončnice konkretnih 11 evrov, testenine okoli 15 evrov, bifteki gredo prek 30, kilogram prestižnega mesa s kostjo pa 90 evrov. So pa jedi natančno pripravljene in tudi ne preskopo odmerjene. Na kozarec imajo lepo serijo vin, tudi kak šampanjec se najde vmes. So pa vina morda celo cenejša kot hrana.

10. Georgie bistro

Georgie na mestu bivšega Ambienta pri nacionalki na Čufarjevi je verjetno najbolj tipičen poskus modernega bistroja v Ljubljani. Kljub očitni naklonjenosti avtorski in eksperimentalni kuhinji je pri naslednikih Monstere moč pojesti ne predrago in nezapleteno kosilo štirih jedi (26 evrov). Drugače so degustacije petih jedi 54 evrov, sedem jedi pa 65 evrov (kos govedine je 28 evrov). Ob vinski ponudbi bolj ali manj naravnih in oranžnih vin je na voljo povsem sprejemljivo število konvencionalnih briških in vipavskih mojstrov.

