To, kar bi na papirju morala biti enajsta etapa, je postala dvanajsta. Današnji dan je ponujal razgibano etapo od Braja do Rivolija (185 km), a po zaporednih številnih kaotičnih dnevih na Giru so si favoriti »privoščili« dan počitka in se v miru orientirali proti zelo napornemu koncu tedna. Ta se začenja že jutri, ko bodo kolesarji edinkrat prečkali italijansko mejo in etapo zaključili v Švici na vrhu vzpona do Crans Montane.

Ineos kaže izkušnje

Četrtek v Italiji je prvič v tem tednu poskrbel za to, da pred startom ni manjkal noben nov kolesar zaradi okužbe s covidom, odstopil pa je Alessandro Covi (UAE Emirates), ki je preveč čutil posledice padca v enajsti etapi. S karavano je danes sprva sodelovalo tudi vreme, saj na začetku dneva ni deževalo. To se je v delu etape spremenilo, a tokratno deževje ni postreglo z novim razburjenjem na cestah. Prav vsi kolesarji, ki so začeli dvanajsto etapo, so jo tudi končali. Število odstopov na dirki tako znaša 37. Z dogajanjem na cesti so bili še posebej zadovoljni favoriti za končno zmago, ki so imeli nekoliko bolj sproščen dan in so si privoščili, da so v cilj prišli z zaostankom, večjim od osmih minut. »Veliko bolj tekoča in umirjena etapa od preteklih. Začetek je bil težek, nato pa nam je uspelo spustiti pobeg, v katerem ni bilo nobenih kandidatov za končno zmago. Nismo se obremenjevali z zaostankom, vseskozi smo uspešno nadzirali etapo,« je potek dneva komentiral nosilec rožnate majice Geraint Thomas (Ineos Grenadiers). Ekipa z največ zmagami na tritedenskih dirkah v zadnjih dveh desetletjih je danes še enkrat šolsko prikazala, kako se nadzira etapa in se izpelje po lastnih željah.

Britanec se je v cilju še enkrat spomnil težavne etape dan prej, ki je zelo prizadela njegovo ekipo z odstopom tretjega v skupnem seštevku Taa Geoghegana Harta. »To zanesljivo vpliva na naše nadaljnje dirkanje. S Taom in menoj na odličnih pozicijah je ekipa imela na razpolago več taktik. Njega sedaj ni več tukaj in temu se moramo prilagoditi. Še vedno nam kaže odlično. V naši ekipi že vse leto vlada odlično vzdušje in tako bomo nadaljevali,« je dodal 36-letni Britanec, ki nastopa na svojem šestem Giru, a še ni dosegel etapne zmage. Skupaj z Britancem in drugimi kapetani je v ležernem tempu na cilj prišel tudi slovenski adut za končno slavje in trenutno drugi v skupnem seštevku Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki je dokazal, da mu padec v sredo ni povzročil težav.

Drugo zaporedno nemško slavje

Umirjen dan v glavnini vedno pomeni, da priložnost za etapno zmago dobijo pogumni ubežniki. Danes jih je bilo veliko, a na koncu so se za zmago pomerili trije. Za drugo nemško zaporedno slavje v Italiji je poskrbel Nico Denz, ki je bil v zaključnih metrih močnejši od Latvijca Tomsa Skujinša (Trek-Segafredo), tretji pa je bil Avstralec Sebastian Berwick (Israel – Premier Tech). »Zmaga mi ogromno pomeni, nanjo sem izjemno ponosen. Na zadnji del etape sem se dobro pripravil, vedel sem, na katerem mestu moram napasti. Moja strategija se je obrestovala,« je bil razumljivo srečen Nico Denz.

Ritem med kapetani zagotovo ne bo ležeren jutri, ko se obetajo ponovne spremembe v skupnem seštevku. Čeprav je etapa zaradi nevarnosti snežnih plazov nekoliko skrajšana, še vedno vsebuje skoraj 5000 višinskih metrov in tri vzpone prve kategorije. Za nameček se dan tudi zaključi z vzponom do Crans Montane (dolžina 13,1 km, naklon 7,1 odstotka). Kolesarji bodo tako prvič in edinkrat na letošnjem Giru zapustili Italijo in bodo dan zaključili v Švici. Odlična priložnost, da si Primož Roglič prvič na dirki nadene rožnato majico vodilnega kolesarja. »Danes je na sporedu zelo težka etapa. Primož je dobro in je pripravljen na zahteven dan. Danes je z vožnjo v glavnini dokazal, da mu padec ne povzroča težav,« veliki dan pričakuje tudi športni direktor Jumbo-Visme Marc Reef.

