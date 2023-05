Vrhovno sodišče je primer tožbe družine ameriškega študenta, ki je bil ubit v terorističnem napadu Islamske države v Parizu, na nižjo stopnjo. Družina toži Google zaradi videoposnetkov na YouTubu, ki so pomagali novačiti teroriste IS. Google, ki spada pod krovno družbo Alphabet, je lastnik aplikacije YouTube.

Google zahteva imuniteto pred tožbo na podlagi zakona iz leta 1996, ki na splošno ščiti družbene medije pred tožbami zaradi vsebin, ki jih objavijo drugi. Nižja sodišča so se strinjala z Googlom.

Vrhovni sodniki so se dogovorili, da bodo preučili, ali je pravni ščit preširok, vendar kasneje. Sodišče je tako danes v nepodpisanem mnenju zapisalo, da ne bo obravnavalo omenjenega zakona, primer pa je vrnilo nazaj v obravnavo na prizivno sodišče, ki je že sklenilo, da je Google imun pred tožbo.

Vrhovno sodišče je ob tem prizivnemu še naložilo, naj primer Gonzalez proti Googlu obravnava v luči njegove odločitve v primeru Twitterja.

Sodišče je v tej tožbi Taamneh proti Twitterju zaradi objav, povezanih s terorističnim napadom v nočnem klubu v Turčiji, v katerem je umrlo 39 ljudi, soglasno sklenilo, da se tožba ne more nadaljevati.

Ugotovilo je, da teroristi, kot je IS, morda lahko zlorabljajo Twitter za nezakonite in grozljive cilje, vendar da to potem velja tudi za mobilne telefone, elektronsko pošto in internet na splošno.