Ob ograji se niso počutili svobodne

Več let so ljudje ob južni meji živeli najprej ob rezilni žici in nato ob panelni ograji, ki naj bi zadržala ilegalne prebežnike na pragu shengenskega prostora. Po vstopu Hrvaške v shengen in s preusmeritvijo prebežnikov na ceste in železnice ograja svoje vloge ne opravlja več. Zaradi nje pa se je močno spremenilo predvsem življenje prebivalcev ob meji, zato nekateri pravijo, da bodo zdaj, ko bo ograja padla, spet svobodni.