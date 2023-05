Slovenija je odlično odigrala prvi polčas. V predmestju Budimpešte je trikrat zatresla mrežo tekmeca; David Pejičić je bil natančen že v četrti minuti, Luka Topalović je na 2:0 povišal šest minut pozneje, Aldin Jakupović pa je zadel v 34. minuti.

V drugem polčasu je Slovenija povišala vodstvo na 4:0 preko Reneja Hrvatina, Srbija pa je zaostanek znižala v 66. in 82. minuti.

Slovenija bo naslednjo tekmo igrala v Budimpešti 21. maja ob 16.30 proti Španiji, 24. maja (17.00) pa jo v Telkiju čaka Italija.

Na Madžarskem igra 16 reprezentanc. V skupini A so Madžarska, Irska, Poljska in Wales, v skupini C Portugalska, Francija, Škotska in Nemčija, v D pa Hrvaška, Nizozemska, Švica in Anglija.

Naslov branijo Francozi, ki so lani v finalu premagali Nizozemce. Pet najboljših držav z EP se bo uvrstilo na SP do 17 let. Finale bo 2. junija.