V diskusijo je treba vključiti tudi mlade

Občina Domžale je prva, ki je z imenovanjem mladega župana in županje podelila glas in delovne obveznosti tudi mladim v občini. Izbrana sta bila Aljaž Praznik in Ajda Sokler, a je slednja od funkcije zaradi drugih obveznosti odstopila, zato je nova predstavnica še v postopku izbire.