Druga godba 2023: Ljubljano bo preplavila drugogodbena muzika

Prihodnji teden bo Ljubljana plesala ob zvokih tradicionalnih in urbanih godb. Na devetih odrih štirih koncertnih prizorišč 39. mednarodnega festivala Druga godba 2023 – prihaja dvajset izvajalcev iz osemnajstih držav in s petih kontinentov – med 22. in 30. majem napovedujejo dvaindvajset nastopov.