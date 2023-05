Nova pametna jezikovna orodja so brez dvoma izjemno zmogljiva in bodo gotovo pomembno vplivala na naš vsakdan. Podobno kot je pojav interneta povsem spremenil naše komuniciranje in način dostopa do informacij, bodo pametne tehnologije močno vplivale na naš način dela z besedili in podatki. A nesmiselno je, da jim pripisujemo zmožnosti, ki jih nimajo.

Z govorjenjem o skoraj čudežnih sposobnosti nove tehnologije umetne inteligence, ki domnevno prinaša strašljive nevarnosti za človeštvo, se močno pretirava. Takšno napihovanje zmožnosti novih orodij koristi predvsem ustvarjalcem in ponudnikom nove tehnologije, saj tako opozarjajo na svojo pomembnost in reklamirajo svoje izdelke, kot tudi medijem in piscem, ki z alarmantnimi naslovi in vsebinami iščejo pozornost potencialnih bralcev.

Odgovorna refleksija mora novo tehnologijo predstaviti realno in opozoriti na dejanske probleme, ki jih napredek na tem področju odpira. Nova orodja morajo biti predvsem kakovostna in varna za uporabo. To pomeni, da morajo biti njihovi ustvarjalci in ponudniki transparentni glede podatkov, na katerih se orodja učijo, kot tudi glede podatkov, do katerih imajo dostop, ko ustvarjajo odzive na naše pozive. x Delo