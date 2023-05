Zastoji na (avto)cestah: In kdo je za vse skupaj kriv? Pri nas – nihče

Vrag je vzel šalo. Ni več daleč dan, ko se bo promet na slovenskih (avto)cestah ustavil. Že današnje stanje je nesprejemljivo, saj smo ljudje nezadovoljni in zaskrbljeni. Z razlogom. Ko za pot od Kopra do Ljubljane namesto 50 minut porabiš dobre tri ure, je nekaj močno narobe, pri čemer to ni prometna nesreča ali dela na cesti. Potreb po migracijah po cesti je enostavno preveč, število vozil pa občutno večje, kot so bile ceste primarno dimenzionirane. In ko enkrat zastane promet na avtocesti, se sproži plaz, ki preplavi tudi državne in lokalne ceste. Uporabniki namreč s pomočjo sodobnih navigacij iščejo alternativne poti, a jim nihče ne pove, da ne bodo prav nič na boljšem. Nasprotno. Na mnogih lokalnih cestah namreč župani uvajajo nov prometni režim, po katerem je promet ob določenih urah dovoljen le s posebnimi dovolilnicami, ki jih dobijo prebivalci tamkajšnjih naselij. Tako se pot za marsikoga spremeni v nočno moro. Čeprav gre morebiti celo za nezakonito rešitev, je po človeški plati razumljiva.