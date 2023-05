Leandro Linzitto se je rodil v Mendozi v Argentini leta 1989. Glede na letnico rojstva sodi med milenijce, to potrjujejo tudi njegove poklicne vrednote – fleksibilen delovnik, samostojnost pri delu, dobri odnosi, navdušujoči delovni izzivi in osebna rast. Išče delo, ki ima smisel, je vključujoče in podpira njegov razvoj. Njegova karierna pot je posvečena vinski industriji. Zaposlitve, ki jih ponuja ta panoga, so pogosto v okviru družinskih podjetij, pa tudi kadrovski pristopi so običajno klasični. A ne vedno! Leandro je imel srečo. Zaposlil se je v slovenski vinski kleti Tilia estate, kjer zaposlujejo štiri sodelavce. Vsak ima prilagojen aranžma. »Kdor ne upošteva generacijskih in kulturnih razlik, težko sestavlja najboljše time in zmaguje na trgu,« je prepričan direktor Matjaž Lemut. »Milenijcem veliko pomenita prosti čas in ravnovesje v življenju, zato Leandru omogočam štiridnevni delovni teden, službeni avto in predvsem veliko učenja, mentoriranja ter vodenje s coaching pristopom, ki temelji na pogostih povratnih informacijah.«

Leandro, vaša dosedanja pot je pestra. Kateri so glavni mejniki?

Med študijem na univerzi sem opravil dve izkušnji trgatve vina (vsakič po tri mesece) v kleteh v Mendozi. Po diplomi sem se preselil v Evropo, kjer sem delal v Franciji, nato sem se preselil v Avstrijo, kjer sem pet let delal kot vinar. Sedaj delam v Hiši pinotov Tilia estate v Vipavski dolini. Poleg tega imam izkušnje v gastronomiji in prodaji.

Kakšni so vaši cilji, vaše vrednote, kaj si želite?

Rad bi se izmojstril v globalnem razumevanju vinskega sveta, se naučil sprejemati odločitve s predvidevanjem trendov in gospodarskih scenarijev. Moja vizija je ustvarjati tisto, kar natančno odraža mojo filozofijo, moj trud in strast do mojega dela. Moja vrednota številka ena je družina.

Včasih so delodajalci izbirali zaposlene, dandanes se to nekako spreminja. Kdo je v vašem primeru izbral koga?

Svoj življenjepis sem poslal najboljšim kletem na območju, kjer sem želel delati. Rekel bi, da je klet Tilia izbrala mene in jaz Tilio. Izpolnili smo potrebe in cilje obeh strani – in vsak dan to počnemo še naprej. Gre za nekakšno simbiozo, ne nadrejeni ali podrejeni položaj.

Vaš delovnik ni starokopiten, od devetih do petih.

Nikakor! Moj urnik je hibriden. Seveda imam načrt dela, ki ga moram opraviti, vendar pa imam na voljo tudi precejšnjo svobodo in gibljivost urnika, kadar to potrebujem. Delam štiri dni na teden, torej 32 ur.

Kaj najbolj cenite pri svojemu delodajalcu?

Moj šef je prilagodljiv in ves čas se odkrito pogovarjava. Cenim poštenost, zdravo delovno okolje in timsko delo. Pri vrednotah delodajalca pa pri meni najvišje kotirajo jasna komunikacija, jasna vizija in spoštovanje mojega truda. Moje delovno mesto mi omogoča, da se učim in postajam boljši na vseh področjih, povezanih z malim podjetjem. Omogoča mi dinamično in izzivov polno delovno mesto. Sem stoodstotno del končnega produkta in celo del strategije podjetja. To me res navdihuje!

Kako sodelujete s preostalim delom kolektiva? Ste najmlajši, najstarejši sodelavec ima več kot 55 let.

V Tilii sodelujejo tri generacije. Naše načelo je: »Vsi si pomagamo in naredimo vse, kar je treba.« Ne gre za hladno delegiranje, gre za delo, ki zahteva veliko lastne iniciative in idej. Prednost take organizacije je nenehen ples idej, ki včasih zahteva tudi kak dodaten korak in obrat, a je na koncu ravno to prava pot – zaradi tega smo zaposleni boljši ljudje, podjetje in naša vina pa ravno tako.