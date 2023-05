Do ponedeljka smo bili v obdobju retrogradnega Merkurja, kakor astrologi imenujejo optično iluzijo, po kateri se Merkur v svoji orbiti tri tedne navidezno vrti v obrnjeni smeri, so nas obvestili in poučili na spletnem mestu metropolitan.si. »Čeprav za to obdobje še niste slišali, je zelo verjetno da ste ga občutili, saj ima na različna horoskopska znamenja močan vpliv. Zaradi njega lahko izberemo slabše življenjske odločitve, imamo občutek, da nam nič ne gre od rok, se zapletamo v neprijetne situacije na delovnem mestu, v odnosih imamo težave, v našem življenju se ponovno pojavijo nekdanji partnerji. Naše težave so lahko tudi banalnejše, lahko se nam zgodi, da zamudimo polet in podobno,« se glasi strokovna obrazložitev pojava za vse tiste, ki tega še niso slišali.

Dokaz, da resnično obstaja povezava med retrogradnim Merkurjem in nenavadnimi pojavi, bi lahko bil nepričakovan pristanek skrajno ogrožene vrste ptiča, ki je pri nas izumrl že pred štiristo leti, kot so zapisali na portalu N1, na okenski polici nekega bloka v Postojni. Ali je klavžar ali grivasti ibis, kot je nenavadnežu ime, zamudil polet ali kaj drugega, da se je prikazal kot prikazen in preteklosti, sicer ni podatkov, je pa zato Boris Arko iz Postojne, ki ga je obiskal klavžar, izčrpno poročal sodržavljanom, kako je prišlo do srečanja z velikim ptičem z velikim kljunom in perjanico okoli vratu. »Priletel je na mojo polico, potem pa tam ostal pol ure. Malo sva se pogovarjala, potem pa je odletel in se čez nekaj časa spet vrnil. Ne vem, zakaj, ker mu nisem ponudil ničesar,« je povedal postojnski šepetalec nenavadnim ptičem.

Učinek retrogradnega Merkurja je očitno oplazil tudi predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič, da je med nagovorom na spominski slovesnosti ob 78. obletnici zadnjih bojev druge svetovne vojne na evropskih tleh pri Prevaljah vse navzoče počastila še z manjšim pevskim vložkom. Kot so poročali na portalu žurnal24.si, slavnostna govornica na letošnji prireditvi ni le govorila, temveč tudi zapela Pesem o svobodi. In če gre verjeti naslovu, s katerim so opremili poročilce s proslave, ki se je glasil »Urška Klakočar Zupančič na proslavi zapela, ljudje se držijo za glavo«, ji očitno ni najbolj uspelo, kar je mogoče prebrati tudi v najrazličnejših analizah nastopa, ki so ga objavili na TV Slovenija in je zakrožil po svetu in spletu ter postal viralni hit prav v času Evrovizije.

Pobesneli slon

Še ena dama, ki se pogosto pojavlja pred televizijskimi ekrani, je pred kratkim pela. Kot so jo predstavili bralnemu občestvu v Slovenskih novicah, javnost Valentino Plaskan najbolje pozna kot voditeljico Dnevnika na Televiziji Slovenija. Sicer pa vsestranska Štajerka obvlada številne veščine, od igre, petja, imitiranja do pisanja, v minulem tednu pa je izdala svoj pesniški prvenec, ki ga je poimenovala Stena srca.

Svoj dan za predstavitev svojih talentov je imela minule dni še ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan. O njenih posebno navdihnjenih urah dragocenega prostega časa so poročali v reviji Suzy, kjer so najprej razkrili, da je prenovo videza poimenovala pomladansko čiščenje, saj se je znebila zajetne dolžine las, in jim ob tem sporočila, kot so še posebej izpostavili, da se s svežo pričesko počuti še bolj svobodno, kar je zlasti občutila na plesišču, kamor se je z možem Maticem odpravila po štiriletnem premoru. Dokaz, da je blestela na plesišču in plesala swing, je predložila kar sama v obliki fotografije iz osebnega arhiva. Da je bil občutek fenomenalen, je za zainteresirano javnostjo orisala še s tem, da ji je bilo prav blagodejno osvežiti znanje korakov in koreografij, saj je ples kot vožnja s kolesom, saj ko jo enkrat osvojiš, je ne pozabiš.

Bernarda Marovt, najuspešnejša slovenska manekenka ob Melaniji Knavs, tako kot Melanija ni nikdar niti plesala niti pela. Je bila pa pred leti zato zelo iskan fotomodel. Kot so zapisali na spletnem portalu 24 ur.com, je Bernarda kot 23-letna mladenka osvojila prestižni naziv miss Jugoslavije in vse od takrat je njeno življenje posvečeno modnemu svetu. Čeprav se že leta ne sprehaja več po modnih brveh ali pozira ob boku svetovnih zvezdnic, kot so Claudia Schiffer, Linda Evangelista in Naomi Campbell, je še danes močno povezana z manekenstvom kot ustanoviteljica mladinske manekenske šole Bernie Models. Marovtova je za 24 ur izdala še nekaj anekdot s snemanj po svetu. »Lahko omenim leoparda, s katerim sem delala in me je iznenada ugriznil v roko. Mogoče še primer v indijski džungli na slonu, ki je kar naenkrat pobesnel in izgubil nadzor, in pa ko sem se pozimi kopala v ledenem morju ali slikala v kopalkah na gori, kjer je snežilo, zraven pa je pihal tudi močan veter, in še bi lahko naštevali,« je nekaj prigod iz bogate zbirke spominov Bernarde Marovt.

Wolf čaka na loterijski dobitek

Da so imele svoje prste vmes kakšne retrogradne sile, bi lahko pomislili ob zgodbi pojočega glasbenega umetnika Božidarja Wolfanda - Wolfa, ki se je izpovedal za beročo skupnost revije Lady in med drugim omenil, da že vrsto let z velikim pričakovanjem čaka na prav poseben trenutek svojega življenja. »Vam bom kar povedal, da čakam, da mi končno uspe zadeti glavni dobitek na loteriji. Natančno to mi je pred leti napovedala vedeževalka. Zakaj zares verjamem, da se bo to zares zgodilo? Zato, ker se je vse preostalo, kar mi je napovedala, že uresničilo,« je menda v smehu izdal Wolf in še namignil, da bi dobljeni denar nedvomno porabil pametno in preudarno, zagotovo pa za potovanja in uživanje za srčno izbranko.

S svojo srčno izbranko pa že nadvse uživa zaljubljeni predsednik vlade Robert Golob. V reviji Lady so se namreč dokopali do podatka, da je srčna Tina Gaber te dni praznovala svoj rojstni dan. Sicer jim ni povsem jasno, ali gre za prvi rojstni dan, ki ga je praznovala s predsednikom, ali ne, ker obstaja verjetnost, da sta bila več kot prijatelja že lani ob času njenega rojstnega dne, ampak kakor koli jih srčno veseli dejstvo, kot so navrgli, »da imamo v deželici na sočni strani Alp končno spet zanimiv ljubezenski parček«, in da je letos nekdanja miss Hawaian Tropic rojstni dan praznovala s predsednikom vlade. Kot so še dodali, jim sicer ni uspelo izbrskati, kakšno darilo je dobila od svojega dragega, kot so ga poimenovali, so pa izvedeli, da sta imela zaljubljenca svečano kosilo v dvoje na gradu nad glavnim mestom, da ju je razvajal sam šef restavracije Strelec Igor Jagodic,da so jima stregli dobrote brez mesa in da je bilo vabilo na kosilo darilo njunega prijatelja.