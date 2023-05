Dan po objavi podatkov o stopnji inflacije je sledila informacija o rasti cen proizvajalcev (PPI) v aprilu, ki je bila z letno rastjo v višini 2,3 odstotka prav tako pod pričakovanji analitikov. Medtem ko so v preteklosti zamude pri pošiljanju, pomanjkanje izdelkov in drugi logistični glavoboli močno zviševali cene različnih vrst blaga, danes postopno izboljšanje teh dejavnikov znižuje letne stopnje rasti cen. V sredo je trge zaznamovala objava rezultatov podjetja Walt Disney in skoraj 9-odstotni upad cene delnice. Rezultati podjetja nakazujejo, da so težave z virusom covida-19 zgodovina, saj so prihodki od parkov višji za 23 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2022. Razočaral pa je padec števila naročnikov vsebin Disney+, Hulu in ESPN+ z 231,3 milijona na 205,5 milijona, zato se vlagatelji sprašujejo, kakšno prihodnjo rast tega strateškega segmenta lahko pričakujejo.

Proti koncu tedna je bila v ZDA osrednja tema pogovor med politiki glede dovoljene najvišje meje dolga. V osrčju pogovora je pakt o omejitvi domače porabe. Republikanci namreč zahtevajo globoke reze v številne vladne programe, medtem ko želi Bela hiša milejše omejitve. Na evropskih tleh ECB vidi inflacijo v obdobju prihodnjih treh let pri 2,9 odstotka, kar je višje od prej napovedovanih 2,4 odstotka. Christine Lagarde je prejšnji teden umirila retoriko o dvigovanju obrestnih mer in vlagatelji trenutno pričakujejo, da bi lahko videli še dva dviga obrestnih mer za 25 bazičnih točk. Indeks letne rasti cen življenjskih potrebščin se je aprila v Nemčiji znižala na 7,2 odstotka z marčevskih 7,4 odstotka. Padec stopnje inflacije je predvsem posledica znižanja letne rasti cen hrane z 22,3 odstotka v marcu na 17,2 odstotka v aprilu. Skrb vzbujajoča pa ostaja jedrna inflacija, ki ne vključuje cen hrane in energentov in je aprila na letni ravni ostala pri visokih 5,8 odstotka.

V Aziji je vlagatelje presenetila novica o 8-odstotnem padcu uvoza na Kitajsko v aprilu, ki kaže na šibko domače povpraševanje. Odprava covidnih omejitev je pozitivno vplivala na izvoz, ki se je v zadnjem letu povečal za 8,5 odstotka. Previdnost kitajskih potrošnikov nakazuje tudi indeks življenjskih potrebščin, ki se je aprila medletno povečal za samo 0,1 odstotka, kar je najmanj od začetka leta 2021. Na mesečni ravni pa so se cene celo znižale za 0,1 odstotka, upadle so tudi cene pri proizvajalcih. Mesečni upad cen na drugi strani ponuja pogoje za morebitne dodatne državne spodbude v primeru, da se bo okrevanje drugega največjega gospodarstva dodatno upočasnilo. Nekoliko drugačno sliko je pokazal kitajski velikan JD, ki je navdušil s svojimi rezultati. Podjetje, ki potrošnikom ponuja spletne maloprodajne storitve prek mobilnih aplikacij in spletne platforme JD.com, je namreč povečalo prihodke za 1,4 odstotka v primerjavi z lanskim letom, izboljšala pa se je tudi dobičkonosnost poslovanja in tečaj delnice je pridobil dobrih 7 odstotkov. Xu Leia bo iz osebnih razlogov po samo dobrem letu na vrhu podjetja zamenjala zdajšnja finančna direktorica podjetja Xu Sandy.