Skupina Luka Koper je v prvem četrtletju leta dosegla dobre poslovne rezultate, so v družbi poudarili v nerevidiranem četrtletnem poročilu o poslovanju, ki so ga objavili prek spletnih strani Ljubljanske borze. Finančni kazalniki tako dosegajo ali se približujejo doseženim kazalnikom enakega obdobja preteklega leta, so dodali v upravljavcu koprskega pristanišča. Leto 2022 je bilo sicer za Luko v mnogočem rekordno.

Čeprav je bil skupni pretovor z nekaj manj kot 5,7 milijona ton za tri odstotke manjši kot v prvih treh mesecih 2022 in za pet odstotkov pod načrti, so bili čisti prihodki od prodaje z 80,1 milijona evrov za deset odstotkov višji od načrtovanih, glede na enako obdobje preteklega leta pa so se povečali za 13 odstotkov.

Višji so bili po pojasnilih Luke prihodki od polnjenja in praznjenja kontejnerjev ter v največji meri prihodki iz naslova skladiščnin, kot posledica višjih cen storitev glede na enako obdobje preteklega leta.

Dobiček iz poslovanja (EBIT) se je v prvem četrtletju ustavil pri 19,6 milijona evrov, kar je odstotek manj od rezultata v enakem obdobju lani, a 74 odstotkov nad načrtom. Ob doseženih višjih čistih prihodkih od prodaje je višja rast stroškov poslovanja minimalno vplivala na dosežen poslovni izid iz poslovanja, so pojasnili v Luki.

Čisti poslovni izid je bil s 16,5 milijona evrov na ravni tistega v enakem obdobju lani, a 68 odstotkov nad načrtom.

Višji pretovor je bil kljub padcu skupne številke dosežen tako pri kontejnerjih kot pri avtomobilih. Kontejnerjev so v četrtletju pretovorili za 277.666 kontejnerskih enot, kar je štiri odstotke nad lansko številko in en odstotek pod načrti. Avtomobilov so pretovorili 232.834, kar predstavlja 32-odstotno medletno rast in 24 odstotkov višjo številko, kot si je družba zadala v načrtu poslovanja.

V marcu je bil dosežen tudi nov mesečni rekord ladijskega pretovora kontejnerjev, in sicer je bilo pretovorjenih 105.744 kontejnerskih enot, ter nov mesečni rekord ladijskega pretovora avtomobilov v višini 87.533 vozil.

Na nižji pretovor generalnih tovorov je medtem najbolj vplival zmanjšan pretovor jeklenih izdelkov zaradi spremenjene dinamike dobav v EU ter kavčuka, ki se ga vse več prepelje v kontejnerjih. Pri ladijskem pretovoru lesa je bil zabeležen manjši izvoz, a se obenem po pojasnilih Luke tudi tu povečuje trend kontejnerizacije. Na segmentu sipkih in razsutih tovorov je bil zabeležen manjši ladijski pretovor predvsem zaradi manjših količin soje, aluminijevega oksida, fosfatov in železove rude.

Na področju naložb družba nadaljuje z izvajanjem aktivnosti na območju kontejnerskega terminala in terminala za avtomobile, ki so del novega razvojnega cikla teh najpomembnejših. V prvih treh mesecih leta so izdatki za naložbe dosegli nekaj več kot osem milijonov evrov in bili za 29 odstotkov višji kot lani, a za polovico pod načrti. V celotnem petletnem obdobju 2020-2025 sicer Luka načrtuje 576,5 milijona evrov naložb.