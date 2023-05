Kot je na novinarski konferenci po seji vlade pojasnila pravosodna ministrica, so danes na okrožno državno tožilstvo poslali naznanitev suma kaznivih dejanj, in sicer gre za različna kazniva dejanja. Omenila je javno spodbujanje nasilja ter pozivanje k oboroženemu uporu in rušenju ustavne ureditve.

Ministrica je ob tem obžalovala, da je ideološka razprava eskalirala tudi v pozivanje k oboroževanju, nasilju, samoobrambi oziroma retoriko državljanske vojne, kar da vodi v zastraševanje ljudi in lahko tudi vodi do nadaljnjih izbruhov nasilja.

Tudi vodje koalicijskih poslanskih skupin so v današnji skupni izjavi za medije obsodili Janšev zapis. »Ohranimo mirno glavo, dostojnost, razumevanje in pa spoštovanje drug do drugega. Vsi smo in ostanemo samo Slovenke in Slovenci,« je državljane pozval vodja poslanske skupine Svobode Borut Sajovic.

Taki pozivi, kot je bil Janšev, po njegovem mnenju degradirajo tudi našo zmago v drugi svetovni vojni in mečejo velik madež na zgodbo slovenske osamosvojitve. »Ta trenutek je pa čas za pogled naprej, da rešimo problematiko javnega zdravstva, dolgotrajne oskrbe in draginje,« je dejal.

Vodja poslanske skupine SD Jani Prednik je ugotavljal, da živimo v času, ko se je »sovražni govor skozi zadnja vrata priplazil v naša vsakdanja življenja«. Vse, ki so ali niso na javnih funkcijah, je prosil, da ne širijo sovražnega govora in da se zavedajo njegovih posledic.

Tudi po mnenju vodje poslanske skupine Levice Mateja T. Vatovca takšen govor v politiki in javnem diskurzu nima mesta. Kot je dejal, je odgovornost celotne družbe, da takšne besede ostro obsodi.

Na vprašanje, kako gledajo na to, da je tudi aktualna vlada brez razprave ukinila spominski dan, je Sajovic odgovoril, da se ve, kdo je prvi vrgel kamen. »Če ne bi bilo izvirnega greha že po izgubljenih volitvah prejšnje vlade, zagotovo tudi reakcije ne bi bilo,« je dejal. Pojasnil je še, da nima občutka, da bi aktualna vlada s svojo odločitvijo tudi sama prispevala k stopnjevanju nestrpnosti.

Vatovec je ob tem dodal, da je vprašanje spomina na žrtve kateregakoli nasilja legitimno, da pa je prejšnja vlada svojo odločitev brez javne razprave in čez noč sprejela samo zato, »da znova in znova vnaša nemir in razkol v slovensko družbo«. »Ko je ta koalicija odšla na volitve in ko se je vlada sestavljala, smo dali nekaj jasnih usmeritev, da bomo odpravili predvsem najbolj sporne odločitve pretekle vlade, in to je zagotovo ena od takšnih odločitev,« je pojasnil.

Odločitev aktualne vlade je tako po mnenju koalicije popolnoma legitimna. »Zgodila se je čez noč, ker so se že zbirali na Trgu republike in je ena točno določena politična stranka zelo pristransko razlagala in definirala dogodke, ki so se dogajali od leta 1941 in kasneje,« je dejal. Poudaril je, da nihče ne zanika dogajanja v preteklosti, niti povojnih pobojev, ki da so vredni vseh obtožb. Izpostavil pa je, da je del prebivalstva izdal svoj narod in da vsi zločini ne morejo biti izenačeni.

Vlada je namreč na torkovi dopisni seji preklicala sklep o razglasitvi 17. maja kot nacionalnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja, ki ga je sprejela prejšnja vlada pod vodstvom Janše maja lani, v času, ko je opravljala tekoče posle. Janša je v odzivu na torkovo odločitev vlade na Twitterju zapisal, da gre za eno najbolj zavržnih in sramotnih odločitev v zgodovini samostojne Slovenije in »žalitev za vsakogar, ki premore vsaj trohico sočutja do sočloveka". S tem je vlada po njegovem mnenju "napovedala novo državljansko vojno«.