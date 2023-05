Kot so sporočili iz zveze za Šport invalidov Slovenije - Slovenskega paralimpijskega komiteja, tekmovanje, ki poteka že 15. sezono, vodi Zveza paraplegikov Slovenije, finalni turnir pa poteka v soorganizaciji krovne zveze in Zveze paraplegikov Slovenije.

V rednem delu tekmovanja je igralo šest ekip iz Slovenije (Parasport Slovenia), Hrvaške (Zagreb), Srbije (Singidunum Crvena zvezda), BiH (Zmaj Gradačac in Vrbas) ter Črne gore (Paramont Podgorica).

V polfinale so se uvrstili Vrbas, Zmaj Gradačac, Paramont Podgorica in Parasport Slovenia. Polfinale je bil na sporedu prejšnji mesec. V Ljubljani se bosta za zlato pomerila Vrbas in Zmaj Gradačac, za bron pa domači Parasport Slovenia in Paramont Podgorica, za končno peto mesto pa Singidunum Crvena zvezda in Zagreb.

V boju za bron se bosta pomerila slovenski in črnogorski predstavnik. V rednem delu letošnje sezone je medsebojna tekma pripadla Slovencem, ki bodo z zmago v Stožicah in bronom skušali potrditi dobro sezono.

Tekma za peto mesto bo na sporedu ob 11. uri, za tretje ob 13.15, finale pa ob 15.30. Vstop v Stožice bo prost, dogodek pa bo imel tudi dobrodelno noto; kot so sporočili prireditelji, bo med tekmovanjem v Stožicah tudi dobrodelna katra, s pomočjo katere bodo zbirali sredstva za Zvezo paraplegikov Slovenije in nakup aparature Co2.

»Bili smo izjemno blizu uvrstitvi v finale, kar bi bil glede na vse težave v aktualni sezoni odličen rezultat, žal se ni izšlo. zdaj pogumno napadamo bronasto medaljo pred domačim občinstvom. Vemo, kje pretijo glavne nevarnosti nasprotnika, tukaj ne pričakujemo presenečenj. Od mojih fantov pa pričakujem, da bodo prikazali našo značilno igro, potem se lahko nadejamo medalje bronastega leska,« je pred tekmovanjem napovedal trener slovenske ekipe Žiga Kobaševič.

V dosedanjih izvedbah tekmovanja je največ naslovov, sedem, zbrala ekipa Vrbasa. Štirikrat je zmagala Sana, po enkrat pa ekipe K3 Sarajevo, Zmaj in Zagreb.