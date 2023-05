Vlada s predlogom ustavnih sprememb v omejevanje obsega pristojnosti ustavnega sodišča

Vlada je določila besedilo predloga za začetek postopka za spremembo 160., 161. in 162. člena ustave z osnutkom ustavnega zakona in ga vložila v DZ. Predlog uvaja diskrecijsko pravico ustavnega sodišča pri izbiri zadev, s čimer bi zagotovili hitrejše in bolj učinkovito varstvo ustavnosti in človekovih pravic, ne da bi omejili dostop do sodišča.