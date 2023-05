Katere so največje zmote o sončenju?

Nepoznavanje posledic pretiranega sončenja. Namreč, kadar smo izpostavljeni sončnem sevanju, je naša koža izpostavljena UV žarkom, natančneje UVA in UVB žarkom. UV sevanje močno vpliva na našo kožo, UV žarki pa povzročijo sončne opekline, poškodbe kože in drugih delov telesa, med drugim tudi oči, oslabijo imunski sistem, povzročijo prezgodnje staranje kože, lahko povzročijo fototoksične in fotoalergične reakcije ter kožnega raka. UVA žarki so prisotni tekom celega dne, prehajajo čez oblake, steklo in vodo. Prodirajo najglobje v našo kožo in so glavni krivec za staranje naše kože. UVB žarki so najmočnejši med 12. in 16. uro. Povzročajo sončne opekline, poškodbe DNK in kožnega raka.

In kako se lahko najbolj učinkovito zaščitimo proti temu?

Sončnemu UV sevanju se ne moremo v celoti izogniti, kar si tudi ne želimo, saj je gibanje na sončni svetlobi potrebno in koristno. Vsekakor se želimo izogniti čezmernem in kroničnem izpostavljanju UV žarkom, ki povzročijo škodo naši koži. Zaščito pred soncem nam omogočajo ustrezna oblačila in pokrivala, ki imajo prednost pred različnimi kemičnimi izdelki za zaščito pred UV sevanjem. Oblačila nam omogočajo zanesljivo zaščito pred sončnimi žarki. Pokrivala kot so široki klobuki in legionarska pokrivala z dolgim ščitnikom nam zaščitijo glavo. Ne smemo pozabiti na sončna očala, ki dodatno zaščitijo kožo v okolici oči, naše veke in notranjost očesa. Primerna očala nam omogočijo zaščito pred celotnim UV sevanjem in bleščanjem. Kot zadnji ukrep pa ne smemo pozabiti na uporabo izdelka z zaščitnim faktorjem.

Koliko pa nas zaščiti krema z zaščitnim faktorjem?

Krema z zaščitnim faktorjem nas ob pravilni rabi in zadostni količini varuje pred UV sevanjem, zmanjša tveganje za razvoj kožnega raka, prepreči nastanek sončne opekline, poslabšanje fotodermatoz in upočasni izražanje znakov fotostaranja kože. Izberimo širokospektralni izdelek za zaščito pred soncem, kar pomeni, da nas izdelek ščiti pred UVA in UVB sevanjem, varovalni izdelek naj ima zaščitni faktor 30 ali več in naj bo vodoodporen. Potreben je tudi zadosten nanos varovalnega izdelka in dovolj pogosta reaplikacija izdelka. Najpogosteje so navodila za to navedena na izdelku za zaščito pred soncem. Sončni zaščitni faktor se lahko zmanjša kadar se znojimo, potapljamo v morju, itd., zato je potrebna uporaba vodoodpornih izdelkov in ponovna aplikacija izdelka.

Kakšno zaščito pa naj uporabljamo med hojo po mestu, opravkih … v času, ko je sonce najmočnejše?

Poskrbeti je potrebno za primerno mehanično zaščito, torej z oblačili, pokrivalom in sončnimi očali, piko na i pa doda še nanos kreme z zaščitnim faktorjem 30 ali več. Za področje obraza nanesemo kremo z ZF, količinsko za dolžino dveh prstov. Ne smemo pozabiti zaščiti predele, kot so nadlahti, hrbtišča rok, zatilje in uhlje.

Kako pa naj se zaščiti posamezen tip kože?

Poznamo šest različnih fototipov kože. Posamezniki s svetlo poltjo in nižjo kategorijo fototipa kože, so vedno ali hitro opečeni, nikoli zagoreli. So zelo občutljivi na UV sevanje. Fototip kože I. ima največje tveganje za razvoj kožnega raka, fototipa kože II. In III. Imata velike možnosti za razvoj kožnega raka. Na splošno veljajo pravila glede zaščite za vse enako: izogibanje sonca, mehanična zaščita pred UV sevanjem in uporaba varovalnih pripravkov, v zadostni količini.

Koliko časa po sončenju se pojavijo prvi znaki pretiranega sončenja in kateri so najpogostejši?

Vsi ljudje smo izpostavljeni sončnim žarkom, poklicno in ali v prostem času. UV sevanje povzroči poškodbe na koži in na drugih delih telesa, kot so oči. Okvare zaradi sonca se kopičijo počasi in ne nastanejo čez noč.

Najpogostejše posledice so sončne opekline, ki so vnetni odgovor naše kože na prekomerno izpostavljenost UV sevanju. Poleg opekline pride do fotostaranja naše kože, zmanjša se elastičnost kože in pojavijo se hiperpigmentacije, drobne gube, razširjene žilice in ohlapna koža. Posledica pretirane izpostavitve UV sevanju je tudi nastanek prekanceroz in kožnega raka.

Na kakšne znake, madeže, znamenja naj bomo še posebej pozorni po poletni sezoni?

Pozorni morami biti na znamenja, ki so asimetrična in nimajo enakih robov, ki rastejo, spreminjajo bravo in obliko. Pozorni moramo biti na znamenja, ki so drugačna od ostalih znamenj na našem telesu, na primer znak "grdega račka", pozorni moramo biti na znamenja, ki so videti kot rana, ki se ne zaceli, ki so bisernega videza, ki krvavijo in tako dalje.

Upoštevamo lahko ABCDE pravilo:

Ali je znamenje asimetrično (Asymmetry)

Ali ima nejasne ali neenakomerne meje ? (Border)

Spreminja bravo ali ima več kot eno bravo (črna, rdeča, modra, rjava) (Color)

Je premer večji od 6mm? (Diameter)

Se njegova velikost, oblika ali obnašajne sčasoma spreminjajo? (Evolution)

Vsekakor pa je zelo pomembno, da si enkrat mesečno pregledamo kožo celotnega telesa. Pri tem ne pozabimo na lasišče, hrbet, podplate, zadnji del nog in predel splovil. Lahko si pomagate tudi z ročnim ogledalom, pri pregledu lasišča in hrbta pa prosite svoje bližnje, da vam pregledajo kožo in poslikajo znamenja. V primeru, da opazite suspektno znamenje, je potreben čimprejšnji pregled pri lečečem zdravniku ali pri dermatologu.

Kateri naj bodo torej glavni spremljevalci v torbi vsakega posameznika ali družine v poletnih dneh, da ostanemo zdravi, hidrirani in zaščiteni pred močnimi UV in sončnimi žarki?

Vsekakor poskrbite za ustrezno fizično zaščito pred UV sevanjem – oblačila in pokrivala, na kremo z zaščitnim faktorjem, ki ima faktor 30 ali več, na ustrezno zaščito s sončnimi očali in na steklenico vode. Zelo pomembno je odgovorno obnašanje na soncu in zaščita pred UV sevanjem.