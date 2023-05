Boštjan Napast je dejal, da je pri tej odločitvi pretehtala želja po soočenju z novimi poslovnimi izzivi v drugačni panogi. »Luko Koper zapuščam v dobri kondiciji in verjamem, da bo nadaljevala trende uspešnega poslovanja,« so njegove besede povzeli v Luki.

Predsednik nadzornega sveta Mirko Bandelj je dejal, da je družba v času Napastovega mandata dosegla rekordne poslovne rezultate. Družba se je po njegovih besedah zelo uspešno soočala z izzivi poslovanja v zahtevnem in hitro se spreminjajočem poslovnem okolju. Napast je petletni mandat v družbi po odločitvi nadzornikov pod vodstvom Francija Matoza začel v začetku decembra 2021, prej je bil predsednik uprave Geoplina.

Nadzorni svet je sredi lanskega novembra z mesta člana uprave odpoklical Roberta Rožaca. Rožac je bil v upravo imenovan sredi novembra predlani, potem ko je uprava na čelu z Dimitrijem Zadelom sporazumno odstopila s položaja. V upravi sta sedaj še članica uprave Nevenka Kržan, ki je mandat nastopila v začetku julija 2022, in Vojko Rotar kot delavski direktor, ki je mandat nastopil sredi letošnjega februarja, je razvidno s spletne strani družbe.

Skupščina družbe je nov nadzorni svet imenovala v začetku letošnjega februarja. Takrat je odpoklicala štiri člane, ki so jih imenovali v času vlade Janeza Janše, in sicer Matoza, Nevenko Črešnar Pergar, Andreja Koprivca in Božidarja Godnjavca. Za nove je postavila Bandlja, Boruta Škabarja, Barbaro Nose, Jožefa Petroviča in Boštjana Raderja. V nadzornem svetu je še Tomaž Benčina.